Onzekerheid over voortbestaan Voedselbankwinkel in Utrechtse wijk Overvecht

De Voedselbank in de Utrechtse wijk Overvecht heeft te horen gekregen dat de Voedselbankwinkel niet op de huidige locatie kan blijven bestaan. Per 1 september is er in buurthuis Burezina geen plek meer voor de winkel. Het is de vraag of de Voedselbank in Overvecht dan nog de ruim 160 gezinnen van levensmiddelen kan voorzien.

Bij de Voedselbankwinkel kunnen deelnemers van de Voedselbank zelf rondlopen en producten meenemen die zij nodig hebben. Dit is anders dan bij een uitgiftelocatie, waar de deelnemers een tas of krat meekrijgen met voorgeselecteerde producten.

Vanaf 1 september is er voor deze winkel echter geen plek meer in buurthuis Burezina in Overvecht. “Het nieuwe bestuur heeft graag dat wij dagelijks de ruimte om 15.00 uur leeg opleveren. Met een winkel waar schappen en gekoelde producten in staan, lukt dat niet”, laat Nico Jongerius weten. Hij is de voorzitter van de Voedselbank Overvecht.

Brede steun

De Voedselbankwinkel moet dus het veld ruimen, of overgaan op een ‘normale’ uitgiftelocatie. Maar een uitgiftepunt op deze locatie ziet Jongerius niet gebeuren. “Ik denk dat bij de deelnemers het idee ontstaat dat alles ‘snel snel’ moet. 160 gezinnen bedienen in tweeënhalf uur, dat lukt niet.”

Juist het idee voor een Voedselbankwinkel werd in mei van dit jaar breed gesteund door de gemeenteraad. Bij een stemming waren er vier partijen die tegen stemden. Jongerius: “Degenen die tegen stemden, deden dat omdat het al bestond in Utrecht.”

Met de sluiting van de Voedselbankwinkel in Overvecht-Zuid zou het centrale uitgiftepunt van Overvecht nog drukker worden. “Eenderde van het bestand van deelnemers van de Voedselbank woont in Overvecht en dat aantal neemt alleen maar toe, met de huidige energiearmoede”, denkt Jongerius.

De Voedselbank Overvecht doet daarom een noodkreet: er is vraag naar een permanente winkelruimte van zo’n 130 vierkante meter, plus opslagruimte en vergaderruimte.