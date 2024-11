Oog in Al, omgeving Julianapark, deel Kanaleneiland en Transwijk worden vanaf mei betaald parkeren

In verschillende Utrechtse straten wordt vanaf mei volgend jaar betaald parkeren ingevoerd. Dit geldt onder andere voor verschillende gebieden in de wijk Noordwest, heel Oog in Al, Halve Maan en Den Hommel, Kanaleneiland-Zuid, de woonboulevard, Transwijk en een deel van Voordorp

In de wijk Noordwest gaat het grofweg om het gebied dat ten zuidoosten van de Marnixlaan en Sint-Josephlaan ligt, de straten die grenzen aan het Julianapark en het buurtje dat ten noordoosten van het park ligt. Op de kaartjes hieronder is te zien om welke straten het gaat.

Tekst loopt door onder afbeeldingen

Oog in Al

In een klein gebied van Oog in Al moeten automobilisten al betalen om hun voertuig te parkeren. Straks moet dat in de hele buurt. Daarnaast wordt de maatregel ook ingevoerd in de Halve Maan en Den Hommel.

Tekst loopt door onder afbeelding

Kanaleneiland

In Kanaleneiland wordt het gebied tussen de Bevrijdingslaan, Beneluxlaan, Europalaan, Aziëlaan en het Amsterdam- Rijnkanaal betaald parkeren. In Kanaleneiland-Noord wordt de maatregel vanaf 1 november 2025 ingevoerd.

Tekst loopt door onder afbeelding

Overige gebieden

Eerder schreven wij al over de invoering van betaald parkeren in Transwijk, een deel van Voordorp en de Woonboulevard.

In alle bovenstaande gebieden moeten automobilisten straks van maandag tot en met vrijdag, tussen 06.00 en 11.00 uur, 5,22 euro per uur betalen. Bewoners kunnen een vergunning aanvragen die voor de eerste auto 41,37 per kwartaal kost en voor de tweede 103,44 euro per drie maanden. Voor een bedrijfsauto kost een vergunning 151,59 euro per kwartaal.

Er zijn daarnaast ook andere vergunningen. “Zo is er een gratis vergunning voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart, een vergunning voor deelauto’s en voor een huur/leenauto”, schrijft de gemeente Utrecht. Uiteindelijk wordt betaald parkeren in de hele gemeente Utrecht ingevoerd. Op deze kaart is te zien waar de maatregel nu al geldt.