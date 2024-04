Ook bewoners oranje flat in Utrecht krijgen voorstel; studenten moeten vertrekken voor renovatie

Na de bewoners van de rode flat zijn de 300 studenten van de oranje flat aan de beurt; ze worden gevraagd te vertrekken voor een grondige renovatie van het gebouw. Vorig jaar ontstond er ophef omdat honderden bewoners tijdelijk elders onderdak moesten vinden.

De drie flats van het studentencomplex Tuindorp-West aan de Van Lieflandlaan in Utrecht staan aan de vooravond van een grondige renovatie. In drie rondes verspreid over drie jaar worden de gebouwen onder handen genomen en dit betekent ook dat de ongeveer 900 bewoners tijdelijk ergens anders onderdak moeten krijgen. Tijdens de renovatie kunnen bewoners er namelijk niet blijven wonen. Eerst was de rode flat aan de beurt, nu de oranje.

Toen verhuurder SSH dit nieuws bekend maakte vorig jaar voelden veel bewoners zich overvallen. Er waren zorgen of er wel genoeg vervangende woonruimte zou zijn. SSH organiseerde vervolgens informatieavonden en uiteindelijk stemde alsnog meer dan 70 procent van de huurders van de rode flat in met het plan – dat is nodig omdat SSH anders iets anders had moeten bedenken.

Oranje flat

Nu is de oranje flat aan de beurt. Dat betekent dat SSH met de bewoners in gesprek gaat over het sociaal plan, waar vervolgens over gestemd moet worden. Als dan ook weer meer dan 70 procent instemt moet men op zoek naar vervangende woonruimte en kan de renovatie in najaar van 2025 beginnen. Als belangrijkste alternatief voor de bewoners van de oranje flat, wordt weer de rode flat genoemd. Die renovatie moet namelijk klaar zijn als de oranje flat aan de beurt is.

De monumentale flats krijgen een flinke opknapbeurt. Zo worden de badkamers, toiletruimtes en de keukens vervangen. Ook de gevels, kozijnen en daken van de flats worden verduurzaamd en vanwege de monumentale status van het complex teruggebracht in originele staat.