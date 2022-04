Ook bij gemeente Utrecht leven zorgen over dichtslibben elektriciteitsnetwerk

De gemeente Utrecht maakt zich zorgen om de druk op het stroomnetwerk in de stad. Vooral bij grootschalige verduurzamingsprojecten, zoals de toekomstige Mobiliteitshub XL in Papendorp en het bedrijventerrein Lage Weide ligt het risico op overbelasting op de loer. Ook de plaatsing van snellaadpalen kan in het geding komen. De gemeente voorziet op de korte termijn geen gevolgen voor de plaatsing van gewone laadpalen in de stad. De VVD had via schriftelijke vragen om opheldering gevraagd over het probleem.

De capaciteit van het hoogspanningsnet is belangrijk omdat de gemeente zich heeft toegelegd op een energietransitie. Zo zijn er plannen gemaakt om flink te investeren in het Utrechtse stroomnetwerk om in de gemeente de overstap te maken naar hernieuwbare energie. Er komen ook steeds meer (snel)laadpalen voor elektrische auto’s bij. Maar deze plannen zouden door een overbelast netwerk vertraging kunnen oplopen.

Het college laat weten op dit moment nog geen beperkingen te zien met betrekking tot de plaatsing van nieuwe laadpalen in de stad. Ook de komende jaren wordt er nog geen vertraging verwacht. Wel voorziet het mogelijke gevolgen voor de stroomaanlevering van grote bedrijventerreinen zoals die in Lage Weide.

Op het bedrijventerrein zijn in de toekomst mogelijk grote vermogens nodig voor het opladen van met name elektrische vrachtwagens. Deze grote projecten geven veel druk op het stroomnetwerk. Ook de plaatsing van snellaadpalen zou vertraagd kunnen worden, omdat die in een zwaardere netaansluiting nodig hebben.

Personeelstekort

Het college laat weten dat het de verantwoordelijkheid is van netbeheerder Stedin om ervoor te zorgen dat de stroomvoorziening en leveringszekerheid ook in de toekomst op orde blijft. Stedin investeert hiervoor tot 2030 in totaal 200 miljoen euro in het Utrechtse elektriciteitsnetwerk.

De netbeheerder kampt echter met personeelstekorten, waardoor de termijnen voor de oplevering van nieuwe netaansluitingen voor laadpalen vaak niet gehaald worden. Dit zorgt ook weer voor vertragingen met betrekking tot het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen die de gemeente zich gesteld heeft in de Regionale Energie Strategie.

Oplossingen

Om de druk op het stroomnetwerk te verlichten zet de gemeente in op slimme laadpalen, die hun laadsnelheid aanpassen op het energieaanbod en gebruik kunnen maken van lokaal opgewekte energie om de druk op het hoogspanningsnet te verminderen. Momenteel zijn er 350 slimme laadpalen in Utrecht, deze zomer moeten dat er 550 zijn. Ook batterij-opslagsystemen worden genoemd als mogelijke oplossing. Zogenaamde buurtbatterijen kunnen bij een hoge energietoevoer stroom opslaan, zodat die afgenomen kan worden bij een lagere toevoer.

Slimme laadpleinen kunnen veel auto’s met minder capaciteit opladen en kunnen hiermee ook de druk op het netwerk verlichten. Laadpalen die zowel kunnen laden als ontladen, zogenaamde bidirectionele laadpalen, worden ook als oplossing genoemd. Deze geven de mogelijkheid om gebruik te maken van de accu van een auto als deze geparkeerd staat. Momenteel zijn 700 van de 1150 laadpalen in Utrecht hiervoor geschikt. Echter zijn niet alle elektrische auto’s geschikt om ook stroom te kunnen bieden aan het netwerk.

