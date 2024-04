Ook bussen en trams in Utrecht staan zaterdag drie minuten stil als protest tegen geweld De bus- en trambaan bij het toekomstige Lombokpark. Foto: Robert Oosterbroek

Ook bussen en trams in Utrecht zullen zaterdag drie minuten stilstaan. Het is een protest tegen het geweld waar medewerkers in het openbaar vervoer mee te maken krijgen. De actie werd aangekondigd door de NS en krijgt steeds meer gevolg.