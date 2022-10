Kamervragen over statushouders in Utrecht die baan opzegden na woningtoewijzing

De VVD heeft op dinsdag in de Tweede Kamer vragen gesteld over de statushouders in Utrecht die na toewijzing van een woning hun baan zouden hebben opgezegd. Minister Van Gennip van Sociale Zaken vindt dat de balans tussen rechten en plichten voor statushouders duidelijk moet zijn.

“Statushouders die al een baan hebben, zeggen die baan simpelweg op omdat ze een huis en dus ook een uitkering krijgen in de gemeente Utrecht”, stelt VVD-Kamerlid Aartsen. “Dat is voor de VVD echt onacceptabel.” De partij wil onder meer weten wat de gemeente met deze situatie gaat doen.

De situatie in de gemeente Utrecht is nog niet volledig duidelijk, zegt de minister, maar in algemene zin geldt volgens haar: “Als je huis en haard verlaat, als je vlucht voor oorlog en geweld, dan ben je welkom in Nederland. (…) Maar tegenover dat welkom en die rechten staan ook plichten. Een van die plichten is meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst natuurlijk via het vinden en het behouden van werk.”

De minister zegt nog in gesprek te zijn met de gemeente Utrecht. In deze gesprekken wordt gekeken naar de oorzaak van de situatie, maar ook wat de gemeente er zelf mee kan doen. “Aan die specifieke statushouders moet ook gewoon uitgevraagd worden waarom ze dat hebben gedaan”, stelt Van Gennip.

Commotie

Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders (B&W) reageerde dinsdag al op de commotie die zondag ontstond na een artikel van het FD. De krant schreef dat tientallen statushouders in Utrecht ontslag hadden genomen nadat ze afgelopen zomer vanuit het asielzoekerscentrum versneld waren doorgestroomd naar een woning.

Volgens het college klopt dat niet en zit de zaak anders in elkaar: het gaat niet om tientallen statushouders maar om ‘een aantal’ en er is geen direct verband met de versnelde woningtoewijzing, stelt het college.

Verplichte huisvesting

De gemeente Utrecht nam eerder dit jaar het omstreden besluit om sociale huurwoningen zes weken lang alleen beschikbaar te stellen aan statushouders. Het besluit werd genomen omdat de gemeente achterliep met de verplichte huisvesting van statushouders. 490 statushouders kregen dankzij de maatregel versneld een huis toegewezen.

Het FD meldde afgelopen zondag dat tientallen van hen ‘tot verbazing van Utrechtse werkgevers’ meteen ontslag namen nadat ze afgelopen zomer een woning toegewezen hadden gekregen. Er ontstond meteen veel discussie over het artikel en de Utrechtse fracties van VVD, PVV, CDA en Stadsbelang Utrecht vroegen het college om opheldering via schriftelijke vragen.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.