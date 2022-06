Ook derde kastanjeboom op Neude in Utrecht moet weg; stutten blijkt geen veilige optie

De gemeente Utrecht gaat opnieuw een paardenkastanje op de Neude kappen. Eerder werden al twee paardenkastanjes gekapt uit veiligheidsoverwegingen: de bomen liepen het risico om te vallen. Nu blijkt dat ook de derde boom niet kan worden behouden.

In december viel een paardenkastanje aan de rand van de Neude plots om. Een gevaarlijke situatie. Daarom besloot de gemeente drie andere kastanjebomen te laten onderzoeken. Twee daarvan werden met spoed gekapt. De derde boom zou eventueel met een stutconstructie kunnen blijven staan.

Na het uitvoeren van onderzoek door een boomtechnisch adviesbureau blijkt echter dat stutten niet veilig genoeg is. Het college van B&W schrijft in een brief: “Uit het onderzoek blijkt dat de stutconstructie, wil deze onder andere het gewicht van de boom kunnen dragen tijdens storm, met spankabels moet worden vastgezet aan de trekzijde van de boom. Deze moeten op circa tien meter uit de boom in de grond worden verankerd. Deze spankabels lopen dan schuin vanuit de boom naar hun ankerpunten op het plein.”

De spankabels zijn volgens de gemeente niet wenselijk in dit gebied. De Neude wordt dagelijks door veel mensen bezocht en ‘dergelijke struikelobjecten’ op dit plein plaatsen is niet verantwoord, vindt het college.

Terugplanten

Het college belooft in het komende plantseizoen, dat loopt van november tot maart, nieuwe bomen terug te plaatsen op de Neude. Het zullen grotere bomen worden dan normaalgesproken omdat het gaat om een ‘drukke en zichtbare locatie’.