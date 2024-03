Ook dit jaar nog geen woningbouw op Ivoordreef in Utrecht

Ook dit jaar gaat er nog niet gebouwd worden aan de Ivoordreef in Utrecht. De locatie ligt onder een vergrootglas omdat begin 2023 meer dan 65 bomen gekapt moesten worden om plaats te maken voor meer dan 300 woningen. Recent is bekend geworden dat er pas in 2025 gebouwd gaat worden.

Begin 2023 moesten zo’n 65 bomen wijken – eerder waren er ook al ongeveer 60 bomen gekapt – om plaats te maken voor het woningbouwproject. Er was echter ook weerstand tegen het plan, en dat ging onder andere over de kap van de bomen.

Het woningbouwplan werd uiteindelijk wel door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen waarna de bomen ook gekapt konden worden.

Alleen, er wordt nog steeds niet gebouwd en de gemeente laat weten dat de start van de bouw dit jaar ook niet meer gaat gebeuren. Vorig jaar vroegen verschillende partijen al aan het college van B&W waarom de bomen dan toch al gekapt waren. In Utrecht is vaker benoemd dat het kappen van bomen pas moet gebeuren als het echt nodig is.

De wethouder liet weten dat dit te maken heeft met een rechtszaak tegen het bestemmingsplan. Daarom is er ‘terughoudendheid bij de bouwende partijen’ om al aan de slag te gaan. Dit zou niet voorzien zijn geweest.

Ondertussen is ook de informatie op de website van de gemeente aangepast, waaruit nu blijkt dat de start van de bouw pas in 2025 gepland staat. De woningen moeten dan in 2027 opgeleverd worden.