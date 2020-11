Ook dit jaar wordt weer een groot aantal essen in Utrecht gekapt en gesnoeid vanwege ziekte

Er zijn dit jaar in de gemeente Utrecht 543 essen gesnoeid en er worden er ook nog eens 819 gekapt. Deze bomen moeten worden aangepakt omdat ze ziek zijn, ze zijn namelijk aangetast door de essentaksterfte.

De essentaksterfte is een schimmelziekte en een hardnekkig probleem in Utrecht. Omdat de ziekte niet te genezen is, moeten ernstig aangetaste bomen worden gerooid. De essentaksterfte zorgt ervoor dat bladeren en takken afsterven, waardoor de takken uiteindelijk kunnen afbreken.

De gemeente zegt de essen regelmatig te controleren en het kappen zo lang mogelijk uit te stellen. In 2019 is tijdens een inspectie onder 16.000 bomen gebleken dat 819 essen gekapt moeten worden en nog eens 534 gesnoeid.

Blad

De te snoeien bomen zijn in augustus en september aangepakt. “Snoeien moet uitgevoerd worden als het blad aan de boom zit. Dan is de aantasting beter zichtbaar en kunnen de essen gerichter gesnoeid worden”, aldus de gemeente.

De essen die dusdanig zijn aangetast door de ziekte dat ze weggehaald moeten worden, worden zoveel mogelijk dit najaar gekapt. “Hierdoor is er een zo kort mogelijke periode tussen kap en nieuwe aanplant. Ook zal, conform het plan van aanpak essentaksterfte, bij elke boom nog gecontroleerd worden of kap echt noodzakelijk is.”

Nieuw

Het is de bedoeling dat er voor elke gekapte es een nieuw exemplaar wordt teruggeplant. Hierbij wordt erop gelet dat de nieuwe bomen niet te dicht op elkaar staan, waardoor ze voldoende ruimte hebben om te groeien. In sommige straten wordt ook aan bewoners gevraagd mee te denken over welke bomen er teruggeplant moeten worden.

In 2017 is het grootschalig onderzoek naar de essentaksterfte in de gemeente begonnen. Toen bleek dat maar liefst 82 procent van de 24.000 bomen was aangetast door de ziekte. Een klein deel van die bomen was er zo slecht aan toe dat ze gekapt moesten worden.