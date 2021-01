Ook dit jaar moeten er weer Essen in Utrecht het veld ruimen vanwege ziekte

Ook dit jaar moeten er weer essen in Utrecht gekapt of gesnoeid worden omdat ze aangetast zijn door de essentaksterfte. Deze boomziekte woekert al langer rond in de gemeente en heeft inmiddels een aanzienlijk aantal essen aangetast.



In 2017 is het grootschalig onderzoek naar de essentaksterfte in Utrecht begonnen. Toen bleek dat maar liefst 82 procent van de 24.000 bomen was aangetast door de ziekte. Een klein deel van die bomen was er zo slecht aan toe dat ze gekapt moesten worden.

De helft

In 2020 heeft de gemeente bijna 6.000 van de 21.500 essen in de stad gecontroleerd. Daaruit bleek dat ongeveer 50 procent van het aantal onderzochte bomen was aangetast met de essentaksterfte.

Van de vorig jaar gecontroleerde essen moeten er 261 worden gekapt en vervangen. 1.208 essen waren minder aangetast door de ziekte en hoeven alleen gesnoeid te worden.

Geen ingreep

Nog eens 1.500 bomen zijn weliswaar aangetast door de essentaksterfte, maar bij deze exemplaren hoeft niet ingegrepen te worden. “Deze bomen worden volgens het plan van aanpak essentaksterfte elke twee jaar gemonitord”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Het snoeien begint pas zodra het blad aan de bomen zit. Dan is de aantasting het beste te zien, waardoor deze delen zo goed mogelijk weggehaald kunnen worden. De gemeente verwacht dat dit in juni en juli wordt gedaan.

Kappen

Het kappen van de 261 essen wordt zoveel mogelijk na de zomer gedaan. “Dat doen we om de periode tussen kap en herplant zo kort mogelijk te houden. We kunnen pas in het plantseizoen (november tot maart) nieuwe bomen planten.”

De gemeente wil bewoners betrekken bij het terugplanten van nieuwe bomen. “We bekijken per locatie of bewoners de boomsoortkeuze kunnen bepalen.”

Minder

Tijdens de voorgaande onderzoeken waren er relatief meer essen aangetast door de ziekte dan in het meest recente onderzoek. In 2017 waren alle 24.500 essen in de gemeente gecontroleerd. 82 procent hiervan bleek aangetast door de ziekte.

In 2019 controleerde de gemeente 16.000 van de 22.500 essen. Hiervan bleek 81 procent aangetast door de essentaksterfte. In 2020 zijn 6.000 van de 21.300 bomen onderzocht en 50 procent bleek aangetast.