Ook GGD Regio Utrecht gestart met vaccineren dak- en thuislozen

De GGD Regio Utrecht (GGDrU) is afgelopen week begonnen met het inenten van dak- en thuislozen. In vijftien GGD-regio’s werd vanaf maandag 24 mei gestart met de coronavaccinaties. De GGDrU deed dat een paar dagen later ook: op woensdag 26 mei.

“De afgelopen weken hebben deze GGD-regio’s plannen gemaakt om hen (de dak- en thuislozen, red.) zo goed mogelijk te bereiken, te informeren en zo snel mogelijk te vaccineren”, schrijft de Utrechtse GGD. De eerste prikken werden gezet op de locatie van het Leger des Heils op de Maliebaan.

De komende zes weken gaat de GGDrU op verschillende locaties in de regio aan de slag met een team dat bestaat uit twee artsen, een verpleegkundige, een optrekker (iemand die de vaccins klaarmaakt) en iemand voor de administratie.

‘Blijft spannend’

“Het vaccineren gaat niet zonder slag of stoot”, zegt Peter Rouw, manager van de Leger des Heils-locatie op de Maliebaan. “Wij besteden veel tijd en aandacht om van tevoren in gesprek te gaan met deze groep mensen.”

Het afgelopen half jaar heeft Rouw veel met hen opgetrokken. Zo raakte hij gemotiveerd om ervoor te zorgen dat ze een inenting krijgen. “Het blijft spannend tot het laatste moment of ze bereid zijn zich te laten vaccineren”, zegt hij. “Er komt veel bij kijken. Het geeft veel voldoening als we deze kwetsbare groep kunnen vaccineren.”

Noodopvang dicht?

De afgelopen weken werd duidelijk dat bijna de voltallige Utrechtse gemeenteraad zich zorgen maakt over de opvang van dak- en thuislozen in deze coronatijd. De verschillende opvanglocaties in de stad zouden vol zitten.

Door het sluiten van de corona-opvang – een plek waar mensen zonder recht op onderdak toch kunnen verblijven – belanden er mensen op straat. Wethouder Van Ooijen liet, in reactie op die zorgen, weten dat het nog onzeker is of de noodopvang op 1 juni de deuren moet sluiten.

Wethouder Van Ooijen zei in antwoord op de schriftelijke vragen dat het college van B&W de zorgen van D66 en ChristenUnie deelt. Van Ooijen noemde het ‘belangrijk om mensen in beeld te houden’, vanwege de begeleiding die ze dan kunnen krijgen en in het licht van de aankomende vaccinaties. Daarmee is nu dus een begin gemaakt.