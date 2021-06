Ook in Utrecht EK-schermen op horecaterrassen

Ook de gemeente Utrecht geeft horecazaken toestemming om voor het EK voetbal tv-schermen op hun terras neer te zetten. Vanaf zaterdag mogen de wedstrijden op groot scherm worden getoond. De toestemming komt op tijd voor de volgende wedstrijd van het Nederlands Elftal, dat zondag om 18.00 uur tegen Tsjechië speelt.

Eerder gaf de gemeente Amsterdam al toestemming voor schermen op terrassen en nu dus onder meer Utrecht. Bezoekers van de terrassen moeten zich wel aan de geldende coronaregels houden. Ze moeten bijvoorbeeld anderhalve meter afstand houden van anderen en op hun stoel blijven zitten. De tv-schermen mogen ook niet naar de openbare weg gericht zijn, zodat meekijken vanaf de straat niet kan.

De toestemming is in lijn met de versoepelingen die demissionair premier Mark Rutte vorige week al bekendmaakte. Horecazaken in Nederland mogen schermen opzetten, maar iedere gemeente kan wel zelf voorwaarden stellen.