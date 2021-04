Ook Leidsche Rijn Centrum heeft nu een markt

Het was een lang gekoesterde wens; een markt in Leidsche Rijn Centrum. Donderdagochtend is die voor het eerst opengegaan. Wethouder Kees Diepeveen was aanwezig om de marktlui succes te wensen.

Tien ondernemers openden donderdagochtend hun kramen op het Brusselplein. Het aanbod op de markt bestaat nu uit voedsel, en er is een bloemenkraam. Als de coronamaatregelen het toelaten komt er ook ruimte voor non-food.

Wethouder Kees Diepeveen was donderdagochtend aanwezig om de markt te openen. Hij sprak met verschillende marktlui en deelde bloemen uit – die hij natuurlijk net gekocht had op de markt. “Ik ben super blij dat de markt eindelijk open is. Deze plek, en de omwonenden, verdienen een goede markt.”

Een van de marktkoopvrouwen is Jorienke van Os. Zij staat met haar kaaswagen op de markt. “Ruim anderhalve maand geleden hoorden we dat we geselecteerd waren. Een mooi moment dat we nu echt kunnen beginnen.” Jorienke verkoopt alleen maar biologische kazen: “Daar word ik heel enthousiast van, ik hoop dat ik mijn enthousiasme kan delen met de bezoekers van de markt.”

De markt is elke week op donderdag open.