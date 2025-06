Ook Melody Deldjou Fard gaat voor lijsttrekkerschap GroenLinks-PvdA Utrecht: ‘Mijn verhaal is een nieuw geluid in de politiek’

GroenLinks-raadslid Melody Deldjou Fard heeft zich kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap van de gezamenlijke GroenLinks-PvdA-lijst in Utrecht. Eerder maakten wethouder Linda Voortman en raadslid Mahaar Fattal hun kandidatuur al bekend. Met de komst van Deldjou Fard is de strijd om het lijsttrekkerschap nu officieel een driestrijd.

Deldjou Fard onderscheidt zich naar eigen zeggen door haar levensverhaal. “Ik weet hoe het is om in een land te leven zonder vrijheid of democratie. Als tiener vluchtte ik naar Nederland en bouwde ik hier, stap voor stap, een nieuw bestaan op. Vanuit achterstandswijken knokte ik me omhoog – tot waar ik nu sta. Die ervaring neem ik elke dag mee in mijn werk als volksvertegenwoordiger”, vertelt de van oorsprong Iraanse Deldjou Fard.

Ze groeide op tijdens een oorlog en vluchtte als tiener naar Nederland, heeft geen academische titels en is van onderop in de politiek opgeklommen. Inmiddels woont ze 26 jaar in Utrecht en is ze al bijna acht jaar actief als raadslid. “Ik sta met één been in de maatschappij en met één been in het politiek systeem”, aldus Deldjou Fard, die pas op latere leeftijd politiek actief werd.

Roodgroene droom

Het huidige politieke klimaat was voor Deldjou Fard aanleiding om zich kandidaat te stellen. Ze noemt de klimaatcrisis, bestaanszekerheid, en de toenemende polarisatie als urgente thema’s. “Juist nu hebben we bruggenbouwers nodig die ook mensen meenemen die zich vaak niet gezien voelen”, zegt ze.

Haar kandidatuur draait volgens Deldjou Fard niet om haar, maar om de verhalen van de stad. “Het gaat om onze roodgroene droom: de droom dat een kind in Overvecht net zoveel kansen krijgt als in Wittevrouwen. Om solidariteit met de stad, met elkaar en met de natuur. En om het lef om te knokken voor alles wat kwetsbaar is.”

“Ik kom uit een land waar ik als vrouw geen stem had. Daarom weet ik hoe het voelt om niet gehoord te worden – en hoe belangrijk het is dat onze democratie iedereen een stem geeft”, zegt Deldjou Fard. Met deze woorden raakt ze een onderwerp aan dat in het nieuwe verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA voor het eerst een prominente plek inneemt: democratie en rechtsstaat. Dat bleek onlangs uit een gesprek dat DUIC voerde met de voorzitters van de programmacommissie van GroenLinks-PvdA.

Resultaten en verbinding

Deldjou Fard vindt het belangrijk dat politici niet alleen praten, maar ook leveren. “Je moet daden laten zien”, zegt ze. Gevraagd naar deze daden, vertelt ze dat ze zich onder meer heeft ingezet voor asielzoekers, het slavernijmonument en het mbo. Zo is ze trots dat Utrecht ongedocumenteerde mensen blijft steunen, dat het slavernijmonument er mede door haar inzet is gekomen, en dat er maatregelen zijn genomen tegen stagediscriminatie in het mbo op haar initiatief.

“Ik wil dat politiek begrijpelijk en dichtbij is – door klare taal te spreken en er echt te zijn, in de stad en tussen de mensen.”

Driestrijd tussen drie vrouwen

De kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap is inmiddels gesloten. Daarmee is de strijd om het lijsttrekkerschap een driestrijd geworden tussen drie vrouwen, allen met een GroenLinks-achtergrond, maar ieder met een eigen profiel: Voortman als ervaren bestuurder, Fattal als jonge, frisse kracht, en Deldjou Fard als bewezen stemmentrekker. Bij de vorige verkiezingen kreeg Deldjou Fard ruim 3.000 voorkeursstemmen, en werd ze tweede op de lijst terwijl ze eerst slechts negende stond op de lijst van GroenLinks.

Binnenkort maakt het partijbestuur de kandidaten officieel bekend. Daarna kunnen de leden van GroenLinks en PvdA digitaal hun stem uitbrengen. Op vrijdag 4 juli wordt bekend wie de lijsttrekkersverkiezing heeft gewonnen.