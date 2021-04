Ook nu weer oproep voor grote schermen in Utrecht voor EK voetbal

Het Europees Kampioenschap voetbal vindt dit jaar in juni en juli plaats en als het aan D66 en Student & Starter ligt moeten er grote schermen komen in parken en op pleinen in Utrecht. Burgemeester Sharon Dijksma vindt het een mooi idee, maar zegt ook dat ze geen toezeggingen kan doen.

Iedereen hoopt dat er deze zomermaanden weer meer mogelijk is, dat de coronamaatregelen versoepeld zijn. De twee lokale politieke partijen Student & Starter en D66 hebben daarom aan de burgemeester gevraagd of er grote schermen kunnen komen in de stad om het EK voetbal te kijken.

De partijen schrijven: “Schermen zouden bijvoorbeeld in parken, zoals het Wilhelminapark of Griftpark, kunnen staan. Door middel van cirkels te tekenen, kunnen mensen op veilige afstand van elkaar genieten van een ouderwets potje voetbal.”

Burgemeester Sharon Dijksma liet donderdagavond weten graag toezeggingen te kunnen doen, maar benadrukte dat dit nu niet mogelijk is. “Want dat zou betekenen dat ik vertrouwen heb […] dat we alle coronamaatregelen weer los kunnen laten. Dat weten we nu gewoon niet zeker.” Volgens Dijksma hangen de mogelijkheden heel erg samen met de coronacrisis. “Vraag het mij over een maand of twee nog een keer. Dat weten we beter hoe de zomer eruit gaat zien.”