Ook politie publiceert nu oproep om uit te kijken naar vermiste Dawid Szustak

De 28-jarige Dawid Szustak is nog steeds vermist, ook de politie heeft nu een oproep gepubliceerd. De man is sinds 26 augustus vermist en voor het laatst gezien in het Bastion Hotel in Utrecht.

De Poolse Dawid is ongeveer 180 centimeter lang, heeft donkerblond haar, een slank postuur en een neerhangend linker ooglid. Hij woont weliswaar in Maarssen, maar hij werd voor het laatst op 26 augustus gezien in het Bastion Hotel aan de Mauritiuslaan in Westraven in Utrecht. Die ochtend vertrok hij uit het hotel met een onbekende bestemming, daarna is niks meer van hem vernomen.

De politie bevestigde de vermissing al eerder aan DUIC, maar plaatste toen nog geen vermissingsbericht. Omdat het om een meerderjarige gaat moest eerst worden uitgesloten dat de man niet vrijwillig weg is gegaan. Nu heeft de politie in Utrecht wel een oproep gepubliceerd om uit te kijken naar de man.

Mensen die meer weten over de vermissing van Dawid worden verzocht contact op te nemen met de politie.