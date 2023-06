Ook politiek stemt in; harddrugsgebruik op straat verboden in Utrecht

Het gebruiken van harddrugs op straat in Utrecht is verboden. Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdagavond in met het plan. Het verbod wordt ingevoerd omdat er de laatste tijd flinke overlast is ontstaan door drugsgebruikers in de binnenstad van Utrecht.

In tegenstelling tot wat veel mensen dachten was het gebruiken van harddrugs op straat in Utrecht helemaal niet verboden. Het is verboden om harddrugs te produceren, verhandelen of bezitten, maar het gebruik zelf is volgens de Opiumwet niet strafbaar. DUIC sprak eerder al met het Trimbos Instituut, dat uitlegde waarom dit bewust niet strafbaar is gemaakt.

Veel andere steden in Nederland hadden al een harddrugsverbod ingevoerd, maar Utrecht niet. De overlast van harddrugsgebruikers is de laatste tijd echter flink toegenomen in de binnenstad en daarom werkte het college van B&W aan een verbod. Vooral rond het Lucasbolwerk was de situatie bijna onhoudbaar met overlast maar ook verschillende geweldsincidenten. Ook verschillende zorginstellingen waren daarom voorstander van een verbod. Zowel het college als de zorgpartners benadrukten wel dat repressie, zoals een verbod, samen moet gaan met de nodige zorg.

Donderdagavond stemde een grote meerderheid van de gemeenteraad in met het plan. Daarmee wordt de APV, de lokale regels in Utrecht, aangepast en wordt het gebruiken van harddrugs op straat verboden. Wel sprak de raad de voorkeur uit dat er alleen wordt opgetreden op plekken waar structureel overlast is en moet het verbod in eerste instantie voor anderhalf jaar gaan gelden.