Ook politiek zet nu vraagtekens bij demonstratie van FNV in Utrechts Julianapark

Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA vragen het college om opheldering over de demonstratie die vakbond FNV op de Dag van de Arbeid in het Julianapark organiseerde. De fracties willen weten waarom er voor deze locatie is gekozen en ook waarom de betrokkenen pas laat zijn geïnformeerd.

Vakbond FNV organiseerde op 1 mei, de Dag van de Arbeid, een grote demonstratie in Utrecht. De duizenden participanten verzamelden zich op het Jaarbeursplein en vanaf daar liepen zij in een mars naar het Julianapark. Eerder was het plan om in park Transwijk te eindigen, maar die plek was niet beschikbaar vanwege de opbouw van het Bevrijdingsfestival.

De beheerder van de Dierenweide Julianapark had eerder al zijn zorgen geuit over de demonstratie. “Het is broedseizoen, dus er zitten veel nesten in de bomen. Deze stress kunnen al deze dieren dus niet gebruiken. Bovendien komt het park net weer tot leven en dus zal de ligweide kapotgetrapt worden door deze hoeveelheid mensen.” De gemeente liet echter weten dat demonstreren een grondrecht is en dat er afspraken waren gemaakt met FNV over het gebruik van het park.

Groot goed

Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA zijn het in dusverre met de gemeente eens dat zij het een ‘groot goed’ noemen dat Utrecht het recht op protesteren koestert. “Maar in dit geval zijn er wel vragen te stellen of het zo slim was om deze demonstratie in het Julianapark te houden.”

Zo menen de fracties dat het monumentale park niet is ingericht op de komst van duizenden bezoekers, de opbouw van een groot podium met versterkt geluid en het gebruik van zwaar materiaal. Daarnaast vinden de partijen het gekozen moment ‘ongelukkig’ omdat er in het park en de dierenweide op het moment van de demonstratie zwangere en net bevallen dieren aanwezig zouden zijn.

Informeren

Tot slot benoemen de fracties het in hun ogen laat informeren van betrokkenen. “Naar wij begrepen was al maanden duidelijk dat de demonstratie in het Julianapark plaats zou vinden […] Waarom is er zo lang gewacht met het inlichten van de Dierenweide en omwonenden?”