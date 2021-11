Ook provincie Utrecht wil onderzoek naar mogelijkheden voor klimaattop

Ook een meerderheid van de partijen in de Provinciale Staten vindt dat Utrecht de mogelijkheden moet onderzoeken om een internationale klimaattop te organiseren. Onlangs werd een soortgelijke motie ook al aangenomen in de gemeenteraad.

De VVD, D66 en ChristenUnie hebben de motie ingediend bij de Provinciale Staten. Deze overlapt op een aantal punten met de motie die eerder in de Utrechtse gemeenteraad werd ingediend.

Zo is onder meer in beide moties te lezen dat de provincie Utrecht samen met de gemeente een voortrekkersrol kan spelen in Nederland en een inspiratiebron kan zijn voor andere regio’s, in Europa en de wereld. Ook staat in beide documenten dat klimaatakkoorden van belang zijn voor de wereldwijde aanpak van klimaatverandering.

Via beide moties worden de gemeente en provincie opgeroepen de mogelijkheden voor zo’n klimaattop te verkennen. Ook willen zowel de gemeenteraad als de Provinciale Staten voor de zomer van 2022 geïnformeerd worden over de uitkomst van de verkenning.