Ook Raad van State oordeelt: burgemeester Dijksma mocht 17-jarige jongen geen online verbod opleggen

Burgemeester Sharon Dijksma mocht een 17-jarige jongen uit Zeist in 2021 geen gebiedsverbod opleggen vanwege een digitale oproep tot onrust. Dat heeft de Raad van State woensdag geoordeeld in hoger beroep. De uitspraak bevestigt een eerder oordeel van de rechtbank Midden-Nederland.

De jongen riep in november 2021 in de Telegram-groepschat ‘Verzetsstrijders Utrecht’ op tot een confrontatie met de politie in de Kanaalstraat. Dat deed hij met het volgende bericht: “Utrecht in opstand, nee 2G & nee vuurwerkverbod! 26-11-21, 19.30, Kanaalstraat, Be there!!! Neem je matties & vuurwerk mee.”

Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bepaalde Dijksma dat de jongen 2.500,- euro moest betalen als hij opnieuw zou oproepen tot verstoren van de openbare orde. Maar volgens de Raad van State mocht dat niet, omdat de APV daar geen juridische grond voor biedt. “Die biedt alleen de mogelijkheid om op te treden als iemand op een fysieke locatie oproept tot ordeverstoring, niet als die oproep digitaal wordt gedaan”, licht de Raad van State toe.

De rechtbank Midden-Nederland kwam begin 2023 al tot dezelfde conclusie als de Raad van State. De jongen was het niet eens met de opgelegde dwangsom en stapte destijds naar de rechter.

Geen digitale ruimte

In de APV staat dat het verboden is om op een openbare plaats uitdagend gedrag te vertonen dat leidt tot wanordelijkheden. Een openbare plaats is een voor publiek toegankelijke plek, zoals een plein, park of straat. De hoogste bestuursrechter oordeelde woensdag dat een digitale groepschat, zoals op Telegram, daar niet onder valt.

De Raad van State is het niet eens met het standpunt van de burgemeester dat het niet zou uitmaken waar de oproep wordt gedaan, zolang de oproep maar leidt tot ordeverstoring op een fysieke plek. Volgens de bestuursrechter volgt uit de tekst van de APV duidelijk dat juist de gedraging die tot ordeverstoring leidt, moet plaatsvinden op een openbare plek. Dat was hier niet het geval.

Aanpassing wetgeving nodig

De hoogste bestuursrechter begrijpt dat een burgemeester wil optreden tegen mensen die via sociale media oproepen tot onrust of overlast. Maar de huidige regels in de APV zijn daar op dit moment niet geschikt voor. “Het is ook niet aan de bestuursrechter om toch mee te gaan in de door de burgemeester gewenste uitleg van de APV,” zegt de Raad van State. “Het is aan de wetgever om een voorschrift vast te stellen dat op deze situatie toegesneden is.”