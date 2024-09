Ook Raad van State zet streep door plan van gemeenteraad in Utrecht voor kwijtschelden belastingen

Na de minister heeft nu ook de Raad van State een streep gezet door een plan van een deel van de Utrechtse gemeenteraad om de gemeentelijke belastingen kwijt te schelden van Utrechters met een laag inkomen. De Raad van State oordeelt dat de minister het plan terecht heeft afgewezen.

Eind vorig jaar kwamen GroenLinks en de PvdA in de Utrechtse gemeenteraad met een idee dat Utrechters met een laag inkomen financieel zou moeten helpen. Het plan was om de vermogensgrens voor het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen te verhogen, waardoor die vermogensgrens hetzelfde zou worden als die voor een bijstandsuitkering.

Uitvoering

Het plan werd aangenomen door een meerderheid van de Utrechtse raad, maar er volgde al gelijk een kanttekening. Kan het plan wel uitgevoerd worden? Nee, zo bleek niet veel later. Het plan is namelijk in strijd met de landelijke regelgeving en dus zette destijds demissionair minister Hugo de Jonge er een streep doorheen.

Reden daarvoor was dat er ‘nadrukkelijk is gekozen voor een gesloten stelsel waarin de ruimte voor de raad om eigen regels te stellen is begrensd’. Het uitvoeren van inkomensbeleid is geen gemeentelijke aangelegenheid, en dat is dan ook waarom de minister tot een vernietiging van het voorstel komt.

Beroep

Daarmee is de kous alleen nog niet af, want de gemeenteraad besloot in beroep te gaan bij de Raad van State. De gemeenteraad krijgt echter nul op rekest: de Raad van State gaat mee in de afweging die De Jonge eind vorig jaar maakte.

De Raad van State heeft naar eigen zeggen begrip voor de wens van de gemeenteraad “om inwoners van Utrecht met een inkomen op bijstandsniveau de mogelijkheid te geven om een financiële buffer voor onverwachte uitgaven op te bouwen”. Over de hoogte van die financiële buffer is een politieke discussie gaande, die tot nu toe zonder uitkomst is.

“Dat de Tweede Kamer in moties heeft opgeroepen om deze regels te herzien, betekent niet dat de gemeenteraad van Utrecht vooruit mag lopen op keuzes die de landelijke wetgever moet maken. De vermogensnorm die geldt voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kan in de toekomst dus worden verruimd, maar dat moet de landelijke wetgever dan doen, niet de gemeenteraad”, aldus de Raad van State.