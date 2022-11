Ook rechter oordeelt dat Flink aan de Nobelstraat in Utrecht moet stoppen met flitsbezorging

Flink aan de Nobelstraat in Utrecht moet van de rechter stoppen met flitsbezorging. De flitsbezorging vanuit de darkstore van Flink is in strijd met het bestemmingsplan van het pand en dat betekent volgens de rechter dat de gemeente Flink terecht een last onder dwangsom heeft opgelegd.

Sinds de opkomst van flitsbezorgers in Utrecht is er veel discussie ontstaan over de darkstores – een soort distributiepunten – in de stad. Verschillende darkstores zouden volgens de gemeente in strijd zijn met de bestemmingsplannen van de panden waarin ze zitten.

De gemeente sloot om die reden een vestiging van Flink aan de Amsterdamsestraatweg, net als de darkstore aan de Nobelstraat. Flink stapte voor beide vestigingen naar de rechter. In het geval van de darkstore aan de Nobelstraat ligt er nu een uitspraak.

Flink vindt dat het bedrijf op de Nobelstraat niet in strijd met het bestemmingsplan handelt. De reden is een nogal technisch verhaal dat gaat over de definitie van detailhandel. De gemeente vindt op haar beurt dat Flink niet valt onder detailhandel, omdat het bedrijf juridisch niet voldoet aan alle criteria voor detailhandel. De gemeente en Flink zijn het dus niet met elkaar eens, maar wat vindt de rechter?

Fysiek klantcontact

De rechter wijst er om te beginnen op dat het bestemmingsplan stamt uit 2010 – toen het fenomeen flitsbezorging nog niet bestond. Om te voldoen aan de definitie van detailhandel, vindt de rechter dat er in het pand ‘fysiek klantcontact’ moet zijn.

Flitsbezorging valt volgens de rechter dan ook niet onder detailhandel. In het pand worden de producten die zijn bestemd voor flitsbezorging niet uitgestald of verkocht, zoals dat in een winkel gebruikelijk is. En ook het direct leveren van producten voor flitsbezorging zou niet in het pand gebeuren.

Wordt er vanuit de locatie aan de Nobelstraat een flitsbezorging gedaan, is er ook niet op een ander moment contact met klanten. De rechter oordeelt dan ook dat de gemeente de last onder dwangsom terecht heeft opgelegd, wat betekent dat Flink de flitsbezorging vanuit het pand moet stoppen.

Deel van activiteiten mag doorgaan

Moet Flink dan helemaal uit het pand aan de Nobelstraat verdwijnen? Dat niet. De darkstore wordt namelijk niet alleen gebruikt voor het bezorgen van boodschappen. Klanten kunnen er ook boodschappen afhalen en via een tablet bestellingen plaatsen. Of ze kunnen een via de app Too Good To Go besteld pakket ophalen.

Die activiteiten vallen volgens de rechter wel onder detailhandel en mogen daarom doorgaan. Onduidelijk is of Flink dat ook gaat doen. De flitsbezorging moet in ieder geval vanaf 24 november gestopt zijn.

