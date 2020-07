Ook tweede kruising ’t Goylaan gaat waarschijnlijk op de schop

Waarschijnlijk gaat niet alleen het omstreden voorrangsplein op ’t Goylaan op de schop maar ook de kruising verderop met de Linschotensingel. Dat laat de gemeente Utrecht weten. Door het uitzetten van de verkeerslichten en een herinrichting komt er namelijk minder file op de weg te staan.

De werkzaamheden aan de kruising ’t Goylaan, Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat starten 24 augustus. Het in 2016 heringerichte voorrangsplein moet op de schop omdat de verkeerssituatie onduidelijk is. Maar het is waarschijnlijk niet de enige herinrichting op ’t Goylaan.

De gemeente laat nu weten dat de kruising van ’t Goylaan en de Linschotensingel ook verbeterd kan worden door een nieuwe inrichting. Eerder is er een proef gedaan waarbij gekeken werd of de doorstroming van het verkeer verbetert door het uitzetten van de verkeerslichten.

Resultaten

Uit die proef blijkt dat de verkeerslichten inderdaad uitgeschakeld kunnen worden, en dat daardoor ook minder files stonden op de afritten van de Waterlinieweg. Ook waren er minder files bij het voorrangsplein bij de Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat.

Er is echter wel een herinrichting nodig om de verkeerslichten veilig uit te kunnen zetten. Zonder de herinrichting ontstaan er namelijk onveilige situaties met overstekend en afbuigend verkeer op de kruising.

De gemeente Utrecht komt later dit jaar met een plan voor een toekomstige herinrichting.