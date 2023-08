Ook tweede test toont aan dat drinkwater in Utrechtse wijk De Meern niet verontreinigd is

Ook uit het onderzoek naar het tweede monster dat is genomen blijkt niet dat het drinkwater in De Meern verontreinigd is. Waterleidingbedrijf Vitens startte het onderzoek omdat inwoners van de Utrechtse wijk maag- en darmklachten kregen.

Vrijdag werd bekend dat Vitens naar aanleiding van die klachten monsters had genomen van het drinkwater. De eerste resultaten lieten geen verontreiniging zien.

Zaterdag maakte het waterleidingbedrijf ook het resultaat in het onderzoek naar het tweede monster bekend. “De uitslag van het monster toont aan dat er geen verontreiniging in het drinkwater zit. Dit is dus een bevestiging van de eerste test […].”

Ondanks deze resultaten besloot Vitens vrijdag toch de leidingen door te spoelen, wat ‘spuien’ wordt genoemd. Door het spuien wordt het drinkwater in de leidingen vervangen door vers drinkwater. “Dit doen wij uit voorzorg”, zei Vitens.