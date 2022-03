Ook U-OV biedt gratis vervoer voor Oekraïeners

Gedurende de maand maart kunnen Oekraïense vluchtelingen gratis reizen met U-OV. Op vertoon van hun paspoort of identiteitskaart mogen ze mee met zowel bussen als trams.

De vervoerder sluit zich hiermee aan bij de landelijke actie van ov-bedrijven om solidariteit met Oekraïners te tonen. Eerder lieten NS en Syntus Utrecht ook al weten gratis vervoer te bieden aan Oekraïnse vluchtelingen.

Conflict

Vorige week donderdag is het Russische leger op verschillende plekken Oekraïne binnengevallen. Sindsdien zijn er gevechten op meerdere locaties in het land. Vluchtelingenorganisatie UNHCR schat dat sinds het begin van het conflict al zo’n 520.000 Oekraïners het land zijn ontvlucht.

Een grote meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad liet eerder weten dat de stad zich moet voorbereiden op de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De fracties wilden onder meer dat het college opzoek gaat naar opvanglocaties.

