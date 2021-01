Ook Utrecht bereidt zich voor op mogelijke ongeregeldheden

De politie heeft er al voor gewaarschuwd en ook de gemeente Utrecht houdt er rekening mee dat er ongeregeldheden kunnen ontstaan in de stad. Op sociale media gaan verschillende oproepen rond om de avondklok in Utrecht te negeren.

In de oproepen die veelvuldig gedeeld worden in apps als Telegram worden ook specifieke tijden en locaties gedeeld om samen te komen in Utrecht. Voor heel Nederland circuleren er tientallen van dit soort berichten. Het is voor de autoriteiten een uitdaging om de verschillende oproepen op waarde te schatten.

Chef bij de Nationale Politie Willem Woelders zei maandagochtend op NPO Radio 1 dat de politie zich voorbereidt op aanhoudende onrust in het land. Hij noemde een rijtje met steden waar maandag wordt opgeroepen om te demonstreren en ook hij sprak over Utrecht.

Burgemeester Sharon Dijksma laat maandag weten: “Het overgrote deel van de mensen heeft zich het afgelopen weekend aan de avondklok – een zware en ingrijpende maatregel – gehouden. Wat we de afgelopen dagen op andere plaatsen in Nederland hebben gezien is onacceptabel.”