Ook Utrechtse ziekenhuizen doen mee aan landelijk staking half maart

Meer van vijftig ziekenhuizen sluiten half maart hun deuren voor niet-spoedeisende zorg. Dat hebben de vakbonden FNV, CNV, NU’91 en werknemersorganisatie FBZ aangekondigd. Ook meerdere Utrechtse ziekenhuizen hebben aangegeven mee te doen aan deze stakingsdag.

“Het Utrechtse Diakonessenhuis en St. Antonius in Nieuwegein doen mee aan de landelijke staking”, zo laat persvoorlichter Yvette de Vries van de FNV weten. “Het St. Antonius in Utrecht en Woerden staan nog niet op de lijst, maar die wijzigt elke dag.” Ruim vijftig ziekenhuizen hebben inmiddels aangegeven dat ze meedoen. De stakingsbereidheid is daarmee historisch hoog, meent FNV. De vakbonden verwachten dat dit aantal de komende weken verder toeneemt.

FNV liet weten dat het UMC niet meedoet aan deze staking. “Het UMC valt onder een andere cao. Die loopt tot eind 2023.”

Cao-eisen

De staking is een reactie op het uitblijven van een ‘fatsoenlijke’ cao voor de ziekenhuismedewerkers in Nederland. Tot dinsdagmiddag 12.00 uur had de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) de tijd om in te gaan op de eisen van de vakbonden. Dinsdagochtend liet de NVZ weten niet in te gaan op deze eisen.

De vakbonden eisen een loonsverhoging van 10 procent voor één jaar en honderd euro bruto per maand. Ook vragen de bonden om een volledige reiskostenvergoeding voor werknemers die met het openbaar vervoer komen en parkeerkosten. Verder moet de onregelmatigheidstoeslag betaald worden over het volledige uurloon. Daarnaast vinden de vakbonden dat werknemers het recht krijgen op onbereikbaarheid, op momenten dat werknemers niet zijn ingeroosterd en willen de vakbonden dat de wensen van werknemers leidend zijn voor de vaststelling van het basisrooster.

De cao geldt voor ruim 200.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Nederland telt 65 ziekenhuizen en 14 revalidatiecentra in het land, waarvan een aantal met meerdere vestigingen. Op welke dag de staking plaatsvindt, is nog niet bekendgemaakt.