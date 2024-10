Ook verkopers op de vaste markten in Utrecht krijgen te maken met ‘schaarse vergunningen’

Ook de verkopers op de vaste markten in Utrecht gaan te maken krijgen met nieuwe regels voor de vergunningen. Eerder ontstond er veel gedoe rondom de vergunningen voor standplaatshouders, verkopers die niet op een vaste markt staan maar verspreid door de stad. De gemeente wil geen herhaling en trekt daarom nu twee jaar voor het proces uit. In 2027 moet het nieuwe beleid van kracht worden.

In Utrecht zijn twee soorten standplaatsen voor kraampjes – zoals de lokale bloemenstal, viskraam en ijskiosk. Er zijn plaatsen op de 15 vaste markten die de stad kent, zoals op het Vredenburgplein. En er zijn losse plaatsen verspreid over de stad, zoals de Venezia ijskiosk aan de Oudegracht.

Standplaatshouders

Die laatste groep heeft een zeer onrustige periode achter de rug. Deze standplaatshouders, waarvan sommigen al tientallen jaar op dezelfde plek stonden, kregen te maken met nieuw beleid waarbij de vergunning opnieuw verdeeld worden. Daarbij is het niet zomaar gezegd dat vaste kraampjes weer dezelfde plek krijgen.

Dit komt door nieuwe Europese regelgeving over ‘schaarse vergunningen’. In het kort komt het erop neer dat alle ondernemers in de Europese Unie gelijke kansen moeten krijgen, zeker bij zoiets als vergunningen waar er maar een beperkt aantal van is. Een lokale huidige standhouder voortrekken mag niet.

De gemeente trok na alle onrust het boetekleed aan het zei dat de communicatie niet goed was gegaan, en ging aan de slag om speelruimte te zoeken in het nieuwe beleid.

Vaste markten

De gemeente laat nu weten dat er ook nieuw beleid moet gaan komen voor verkopers op de vaste markten. Zo mogen de vergunningen niet meer voor onbepaalde tijd afgegeven worden, maar dat ze in plaats daarvan een ‘passende beperkte duur’ moeten hebben.

De gemeente schrijft: “Het is belangrijk dat de huidige marktondernemers voldoende tijd en gelegenheid krijgen om zich voor te bereiden op die nieuwe situatie van vergunningverlening. Wij zullen de huidige marktvergunningen, bij wijze van overgangstermijn, dan ook eerst omzetten naar vergunningen voor bepaalde tijd.”

Al met al laat de gemeente nu weten ruim twee jaar uit te trekken voor het nieuwe beleid rondom de vergunningen. Er kan dan gesproken worden over selectiecriteria voor marktverkopers, overgangstermijn en andere zaken. “Wij streven ernaar de overgangstermijn van de huidige marktvergunningen per 1-1 2027 in te laten gaan”, aldus de gemeente.