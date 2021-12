Ook Wilhelminapark in Utrecht krijgt hoogstwaarschijnlijk openbaar toiletgebouw

De gemeente Utrecht gaat ook in het Wilhelminapark een openbaar toiletgebouw plaatsen. De vergunning voor de toiletten is inmiddels aangevraagd en omwonenden kunnen daar straks op reageren als de vergunning positief beoordeeld wordt.

Het plan voor het toiletgebouw is er al langer, maar omwonenden hadden bezwaar tegen de plek waar de gemeente het wilde plaatsen, namelijk direct naast de speeltuin in het park. De gemeente heeft daarom gezocht naar alternatieve locaties.

Het toiletgebouw moet nu komen aan de promenade, vlakbij het Loolaantje. Volgens de gemeente is die plek het meest geschikt, omdat die centraal en goed bereikbaar is. Ook gaat het toiletgebouw niet ten koste van groen en is het goed in te passen in het monumentale park.

De gemeente heeft vorige week de omgevingsvergunning voor het gebouw aangevraagd. Die wordt nu beoordeeld. Als het advies positief is, kan iedereen zes weken lang schriftelijk reageren op de ontwerpvergunning. De gemeente hoopt het gebouw volgende zomer te kunnen plaatsen.

Zelfreinigend

In het toiletgebouw komen twee urinoirs en twee toiletten, waarvan er één geschikt is voor bezoekers met een rolstoel of rollator. De toiletten zijn zelfreinigend en gratis te gebruiken. Op de wanden van het gebouw komen klimplanten en op het dak wordt sedum aangelegd. De dixies die nu in het park staan, verdwijnen als het toiletgebouw eenmaal geopend is.

Omdat de gemeente het gebouw zoveel mogelijk in het groen wil aanleggen, worden struiken en heesters geplant. De laadpaal voor elektrische auto’s wordt verplaatst naar de parkeerplaatsen ten zuiden van het gebouw. Het toiletgebouw is straks van 1 april tot 1 november open van 8.00 tot 22.00 uur. ’s Avonds sluit het gebouw automatisch via een tijdslot.