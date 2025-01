Ook zo’n behoefte om tegen iemand aan te kruipen? Huidhonger leeft volgens Utrechtse onderzoekers

Huidhonger: een term die in zwang raakte tijdens de coronacrisis, en waarvan je misschien dacht dat je die niet meer zo snel zou horen. Toch blijkt dat heel veel mensen nog steeds behoefte hebben om meer aangeraakt te worden. Dat zeggen Utrechtse onderzoekers, die mogelijk ook nog eens de oorzaak denken te hebben gevonden.

Uit onderzoek dat de Universiteit Utrecht eerder deed, bleek dat huidhonger nog steeds een onderwerp is dat speelt. Zelfs na de corona pandemie gaf 70 procent van de deelnemers van eerdere onderzoeken aan dat ze best eens wat vaker aangeraakt wilden worden. Maar waarom dat zo was, was onduidelijk.

Fysieke afstand

Onderzoekers Birgit Hasenack en Anouk Keizer van de Universiteit Utrecht denken nu een antwoord te hebben op hoe de behoefte aan aanraking ontstaat. Huidhonger, oftewel longing for touch (LFT), lijkt mogelijk een aantal oorzaken te hebben. Zo lijkt de grootte van iemands sociale netwerk, of de fysieke afstand tot dat netwerk, een rol te spelen bij het ontstaan van huidhonger. Hoe kleiner een sociaal netwerk, hoe minder mogelijkheden er immers zijn om eens tegen iemand aan te kruipen.

Het gebruik van online (sociale) media lijkt een andere boosdoener te zijn. Het aantal ‘persoonlijke sociale interacties’ neemt af, wat kan zorgen voor meer eenzaamheid. En wie een nieuwe woning op het oog heeft maar stiekem óók verlangt naar andermans lichaam, kan die verhuizing misschien beter even uitstellen: volgens het onderzoek lijkt ‘residentiële mobiliteit’ ook een oorzaak te zijn voor LFT.

Zo gaat het lijstje van het onderzoek nog een tijdje door, en blijkt de angst om verkeerd begrepen of afgewezen te worden, in het onderzoek een ‘interne barrière’ genoemd, ook een mogelijke oorzaak te zijn voor huidhonger. Daar zouden mannen trouwens vaker last van hebben dan vrouwen.

Dat hiermee het mysterie rondom huidhonger is opgelost, lijkt niet het geval. De universiteit geeft aan dat het slechts om een ‘interessant startpunt’ gaat om huidhonger uiteindelijk te verminderen.