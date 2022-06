Ook zondag minder treinen van en naar Utrecht vanwege personeelstekort bij NS

Ook zondag rijden er minder treinen van en naar Utrecht vanwege personeelstekort bij NS. Daarnaast adviseert de vervoersmaatschappij om dit weekend rekening te houden met werkzaamheden.

Vanwege een tekort aan personeel moest NS in het recente verleden al ritten schrappen of op een bepaald traject helemaal geen treinen laten rijden. “Net als veel andere bedrijven en sectoren ondervindt NS de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt. Daarom wordt vooraf bepaald of het nodig is om op een aantal trajecten minder treinen te rijden”, is te lezen op de website van NS.

Ook zondag heeft het personeelstekort weer invloed op de dienstregeling. Zo rijden er tussen Utrecht en Den Haag, Rotterdam en Eindhoven minder treinen. Daarnaast zijn er dit weekend op verschillende plekken in het land ook een aantal werkzaamheden. NS adviseert reizigers dan ook om de reisplanner te raadplegen.