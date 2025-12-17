Oorzaak laadproblemen Utrechts streekvervoer bekend; vertraging en rituitval houden nog aan

De oorzaak van het probleem met de laadinstallatie in Zeist, waardoor Utrechtse busreizigers de afgelopen dagen last hebben gehad van flinke vertraging of rituitval, is bekend. Transdev laat weten dat het zou gaan om een probleem dat in de laders van de bussen zelf zit. Volgens de nieuwe streekvervoerder gaat de reparatie nog even duren en zal er de komende dagen nog steeds sprake zijn van rituitval en vertraging.

“We zijn er inmiddels achter dat het niet gaat om een softwareprobleem, maar iets dat echt in de laders zelf zit”, vertelt een woordvoerder van Transdev. Volgens de woordvoerder gaat de reparatie nog even duren, doordat er onderdelen vanuit het buitenland geleverd moeten worden.

Reizigers zullen hierdoor de komende dagen nog last houden van de laadproblemen, laat de nieuwe streekvervoerder weten. “We zetten zoveel mogelijk dieselbussen in, maar toch zullen er ritten blijven vervallen”, aldus Transdev.

Volgens Transdev komt de kerstvakantiedienstregeling, die vanaf aanstaande zaterdag ingaat, op het goede moment. “Dat haalt de ergste druk van de ketel. In de vakantieperiode wordt er hard doorgewerkt aan het verbeteren van de situatie”, aldus de woordvoerder.

Verbetering

Ondanks de problemen rondom de laadinstallatie ziet Transdev wel verbetering in de nieuwe dienstregeling. Volgens hen raken de collega’s steeds meer gewend aan de nieuwe dienstregeling. “Dit heeft een positief effect op de uitvoering van onze dienstregeling”, aldus de streekvervoerder.