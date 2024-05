Oorzaak van olievlek in Haarrijnseplas in Utrecht grotendeels onbekend; olie is opgeruimd

De olievlek die op het water van de Haarrijnseplas in Utrecht dreef, is opgeruimd. Dat meldt het waterschap donderdag. Hoe de olie in het water terecht is gekomen, blijft grotendeels onduidelijk.

De olievlek werd dinsdag ontdekt in het zuidoostelijke deel van de Haarrijnseplas. Het waterschap begon die ochtend met opruimen en adviseerde mensen om niet in het water te zwemmen totdat het opruimen klaar was.

Tegelijkertijd is onderzoek gedaan naar hoe de olie in het water terecht is gekomen. Medewerkers van de gemeente troffen in ieder geval geen vaten aan, maar hoe de olie in de Haarrijnseplas belandde, is onduidelijk. Ook het onderzoek geeft volgens het waterschap geen uitsluitsel, al is wel bekend dat de olie uit het hemelwaterriool gekomen is.

Gescheiden

Leidsche Rijn heeft een watersysteem waarbij de afvoer van schoon hemelwater en vies afvalwater, zoals uit wc’s en douches, gescheiden is. Afvalwater gaat naar een rioolwaterzuivering, maar schoon regenwater loopt via waterdoorlatende bestrating, goten en bermen naar de sloten, waar waterplanten voor een natuurlijke zuivering zorgen. Dat water komt onder meer uit in de Haarrijnseplas.

Het is in Nederland verboden om olie in een hemel- of afvalwaterriool te lozen. “Het watersysteem in Leidsche Rijn kan alleen optimaal functioneren als iedereen zich aan bepaalde regels houdt”, aldus het waterschap. Het gaat dan onder meer om honden niet laten poepen in wadi’s, auto’s alleen wassen in de wasstraat en geen olie lozen in het riool.