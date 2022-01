Op A2 aangehouden verdachte voor dreiging rond John van den Heuvel is 36-jarige Utrechter

De persoon die donderdag vanwege de dreiging rond misdaadjournalist John van den Heuvel is aangehouden is een 36-jarige man uit Utrecht. Dat bevestigt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid van de politie. De Utrechter zit nog vast, maar het is niet duidelijk waarvan hij precies wordt verdacht.

De snelweg A2 net ten noorden van Utrecht was gisteren in beide richtingen tijdelijk afgesloten. Vanwege de politieactie werd al het verkeer op de rijksweg tussen Maarssen en Breukelen omgeleid.

De Landelijke Eenheid van de politie liet via Twitter weten dat er een ‘verdachte situatie’ was op de A2. Eén voertuig werd aan de kant gezet en ook werd er een persoon gearresteerd. Het blijkt nu dus dat het gaat om een man uit Utrecht. Waarom hij precies vastzit kon de politiewoordvoerder niet zeggen.

‘Volste vertrouwen’

Bij het incident was een auto betrokken met daarin een zogenoemde te beveiligen persoon (TBP). Verschillende media melden op basis van politiebronnen dat het om misdaadjournalist John van den Heuvel ging. Van den Heuvel bevestigde die informatie donderdagavond in een bericht op Instagram.

“Wat een rustige werkdag leek te worden, eindigde vandaag abrupt in een onoverzichtelijke, mogelijk verdachte situatie, waarop door mijn politiebeveiligers van DKDB gelukkig professioneel en adequaat is gereageerd”, schrijft Van den Heuvel. “Hun scherpte en alertheid waardeer ik zeer. Dankzij deze politiemensen ben ik gelukkig in staat mijn werk te blijven doen. Hopelijk maakt verder politieonderzoek meer duidelijk over de achtergronden van dit voorval.”