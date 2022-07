Op bezoek bij Betsies Kookwinkel; Al ruim 30 jaar te vinden op de Vismarkt in Utrecht

Melanie van Zante en Marjolein zijn sinds een paar jaar de eigenaren van Betsies Kookwinkel. Ze begonnen er allebei ooit als medewerkers, maar staan nu zelf aan het roer van de winkel op de Vismarkt met de kenmerkende donkergroene luifels. De zaak bestaat inmiddels ruim dertig jaar en is gespecialiseerd in koken en bakken. Met zo’n tienduizend verschillende artikelen is er voor zowel de amateur- als professionele chefs altijd wat te vinden.

Een paar dagen per week lopen Marjolein en Melanie allebei tegelijk rond op de Vismarkt. De rest van de week wisselen ze elkaar af, maar bijna elke dag is er wel een van de twee aanwezig. Ze vinden het veel te leuk om zelf in de winkel te staan. “Elke dag is hier anders”, zegt Marjolein. Ook het contact met klanten zouden ze niet willen missen.

Voor Betsies werkte Marjolein in een servies- en kookwinkel, daarvoor op de huishoudafdeling bij de V&D. “Deze branche en een winkel trokken me altijd al, maar ik zou niet in een winkel kunnen staan waar maar tien artikelen worden verkocht.” Melanie haalde haar diploma voor de koksopleiding en liep stage in de keuken van Karel V voordat ze hier begon. “Ik was tijdens die stage altijd te vroeg en dan liep ik een rondje door de stad. Ik ging hier vaak even naar binnen en vond het toen al een geweldige winkel. Ik twijfelde wat ik wilde en toen was er hier een vacature. Ik hou van eten en drinken, maar altijd werken in de weekenden en avonden was toch niks voor mij.”

Het voelde vanaf het begin meteen goed, merkte ze. Ook tussen haar en Marjolein klikte het gelijk. “Het is belangrijk dat je goed kan werken met elkaar. En ik vind eten en koken nog steeds hartstikke leuk.” Marjolein: “Daar praten we ook de hele dag over met elkaar. We houden er allebei heel erg van.”

Een jaartje ouder

Marjolein staat inmiddels 25 jaar in de zaak, Melanie 12,5. “Mar is er bijna vanaf het al begin bij”, zegt Melanie. “Ik kwam dus wat later. Voordat we het overnamen werkten we al bijna tien jaar samen.” Marjolein: “Na een jaar of zes samenwerken begonnen we het te hebben over of we niet eens zelf wat moesten gaan doen.” Melanie: “We hadden het er altijd al wel over. ‘Het zou toch te gek zijn als het lukt’, zeiden we dan.”

Ondertussen werden de vorige eigenaren ook een jaartje ouder en hadden ze hun pensioenleeftijd bereikt. “Ze stonden steeds minder in de winkel”, zegt Melanie. “Wij deden al heel veel, maar je bent toch in dienst. Dan blijven er dingen die je nog niet zelf mocht doen. We konden bijvoorbeeld wel zeggen als we iets leuk vonden voor in de winkel, maar als zij het er niet mee eens waren gebeurde het ook niet.”

De stekker eruit

De twee raapten hun moed bij elkaar en vroegen een gesprek aan. “We waren heel zenuwachtig”, zegt Melanie. De vorige eigenaren wisten namelijk nog niet van hun idee af. “Het was echt spannend. Het is toch een soort kindje dat je van iemand overneemt. Zij zijn het met zijn tweeën begonnen. En het zou enorm zonde zijn om bij zoiets de stekker eruit te moeten trekken, of dat het aan een keten wordt verkocht. Dat wilden we niet. Dit is gewoon Betsies. Dat vind je nergens anders.”

Marjolein knikt instemmend en vult haar aan: “We waren ook wel bang dat als er nieuwe eigenaren kwamen, het hier netter en moderner zou worden. Dat wilden we juist niet. Dan is het geen Betsies meer. Het moet een beetje een museum zijn.”

Uiteindelijk was al die spanning nergens voor nodig. De eigenaren vonden het een goed idee en ook de huurbaas was enthousiast dat Betsies gewoon zou blijven voortbestaan. “Ik vind het leuker om zelf eigenaar te zijn dan ik had verwacht”, zegt Marjolein. “Mensen zeiden bijvoorbeeld van tevoren dat we vijf avonden per week bezig zouden zijn met onze administratie. Dat is niets voor ons. Ik was bang dat ik me daar op zou verkijken. Maar ik heb me er zo druk over gemaakt dat het uiteindelijk heel erg meeviel.”

Snijbonenmolens en mosselbestek

Bij Betsies vind je allerlei pannen, messen, kookboeken, bakspullen en nog veel meer. Het is een plek waar je lekker kunt rondkijken. Naar alle soorten springvormen bijvoorbeeld, of snijplanken, snijbonenmolens, mosselbestek, keukenmachines en cocktailsets. En ook al hebben ze veel soorten kook- en bakspullen, ze beschikken wel over de nodige kennis.

“Je wilt overal over kunnen adviseren”, zegt Melanie. Marjolein: “Het zijn allemaal gebruiksvoorwerpen. Dat mag wel in de vaatwasser en dat niet, die pan moet je vet laten en die mag je wel afwassen en ga zo maar door. Dat wil je iemand wel kunnen uitleggen.”

“Je merkt dat mensen toch gewoon graag advies willen”, zegt Melanie. “Daarom ga je naar een winkel. Dat is ook waar we voor staan: een stukje service en advies. Het is onze kracht. Mensen weten dat ze bij ons goed advies krijgen, geen verkoopverhalen. Daarom komen ze denk ik ook steeds weer terug.”