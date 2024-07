Op bezoek bij Brasserie Grace in Utrecht: ‘Na 45 jaar in de horeca nog nooit zoveel plezier gehad als nu’

Tussen Museum Catharijneconvent en het Universiteitsmuseum Utrecht vind je Brasserie Grace. Drie jaar geleden openden Jacques Westerhoff en Ruben Hoogendijk hier hun zaak: op de Lange Nieuwstraat 88. Na tientallen jaren voor een baas te hebben gewerkt, staat Ruben nu zelf aan het roer. Jacques had eerder al wel eigen ondernemingen, maar nog nooit in Utrecht. En nog nooit zo een als Grace. Je komt ze als gast alsnog gewoon elke dag tegen. Sterker nog: als gastheren nemen ze je jas aan, maken een babbeltje aan tafel en zwaaien je ook weer uit.

“We lopen in de bediening, maken schoon of zijn bijvoorbeeld aan het klussen”, zegt Jacques. Hij zit samen met Ruben aan de grote gele ronde tafel achter in hun zaak. Ze zijn alleen niet in de keuken te vinden, hoewel Ruben wel eens een aantal maanden aan de koude kant heeft bijgesprongen. Verder laten ze dat aan hun twee koks en kok in opleiding over. Die laatste werkte hiervoor als afwasser bij Grace. Jacques en Ruben vinden het belangrijk dat je als ondernemer zelf aan het werk bent in je restaurant. “Dat is degene die de zaak heeft bedacht en opgezet”, zegt Ruben. “Diegene zet een bepaalde sfeer neer en is degene waar vaste gasten voor komen.”

Jacques vult hem aan: “Het gaat uiteindelijk om de herkenning en erkenning van zowel de gast als van de gastheer of -vrouw. Dat is inmiddels soms ouderwetse horeca geworden, merken wij. We komen het nog weinig tegen. Bij De Drie Dorstige Herten of Café Parkzicht gebeurt bijvoorbeeld gelukkig nog wel. Daar zijn de eigenaren gewoon nog zelf nog aan het werk.” Ruben: “Ik zou er zelf ook helemaal niet vrolijk van worden om bijvoorbeeld alleen bezig te zijn met de inkoop.” Jacques: “Wij zijn de ziel van de zaak. Wij hebben het idee voor Grace bedacht en dan moeten wij dat ook uitdragen.”

Boerenpaté en kokkeltjes

De basis van de gerechten is de klassieke Franse keuken, maar daar geven ze wel hun eigen draai aan. Ze omschrijven het als “mooie gerechten met herkenbare producten, zonder te veel poespas”. Verder vinden ze het belangrijk dat alles wat ze serveren zelf is gemaakt door hun chefs, zoals de boerenpatés en visterrines. Daarnaast wordt er met de seizoenen mee gekookt.

Tekst loopt door onder afbeelding

“Nu dat zijn lekker kokkeltjes en binnenkort ook mosselen”, zegt Ruben. “Ook komen de hele vissen er weer aan: zeetong in de roomboter bijvoorbeeld.” Op de zwarte krijtborden in de vorm van de Dom zijn die seizoensgerechten te lezen. Onder meer die gerechten zorgen ervoor dat ze voor het tweede jaar op rij in de restaurantgids van Gault&Millau zijn opgenomen, vergelijkbaar met de Michelingids. “Daar zijn we heel trots op”, zegt Jacques.

Bijna 70 jaar

Buiten staan gele en zwarte stoelen op het terras en ook binnen voeren die kleuren de boventoon. In combinatie met onder meer de donkerbruine bar, stoelen en hoge krukken zorgt het voor een warme uitstraling. Het idee is dat de inrichting hun gasten aan de sfeer van de roaring twenties doet denken, maar vooral ook dat ze zich er thuis voelen. “Als je hier binnenkomt, moet je je gelijk lekker voelen. Uit en toch thuis”, zegt Jacques. “We hebben maar één zitting. Dus je mag je hele avond blijven zitten en samen maken we er een leuke avond van.”

Samen hebben ze inmiddels bijna 70 jaar horeca-ervaring. Ruben deed die ervaring onder meer op bij het Utrechtse restaurant Madeleine. Bij Jacques werd de horeca er, als kind uit een Utrechts horecagezin, met de paplepel ingegoten. Aan de muur naast de bar hangt zelfs een grote zwart-wit foto van zijn overgrootoma uit begin 1900. Ze staat op die foto in haar café dat destijds aan de Homeruslaan zat. Nu zit er in datzelfde pand een kapperszaak.

Jacques: “Horeca is een manier van leven. Het komt uit je hart”. Ruben verwoordt het net even wat anders: “Dit werk doe je vooral met een hele hoop lol, maar natuurlijk ook met een beetje liefde.” Samen eigen baas zijn bevalt de twee ontzettend goed. “Ik heb elke dag zin om hierheen te gaan”, zegt Jacques. “Ik loop al 45 jaar rond in de horeca en heb nog nooit zoveel plezier gehad als nu.”