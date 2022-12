Op bezoek bij Brillenliefde op de Lijnmarkt in Utrecht: ‘Het moet wel klikken met een ontwerper’

Vier jaar geleden opende Brillenliefde de deuren op de Lijnmarkt. In het kleurrijke hoekpand vind je al net zulke kleurrijke brillen. Naast allerlei monturen, verkopen eigenaren Iris Kok en haar man Jan Hamerijck ook contactlenzen op maat. Ook houden ze zich onder meer bezig met oogmetingen. Iris is optometrist en Jan was hiervoor internationaal vertegenwoordiger voor een brillenmerk. De liefde voor brillen bracht hen 7,5 jaar geleden bij elkaar.

Onder het rode hart op de gevel stap je door de glazen deuren de optiekzaak binnen van de Utrechtse Iris en Belgische Jan. Een aantal jaar geleden emigreerde hij voor Iris naar Nederland. Binnen hangen planken aan bruine leren banden aan de muren. Daarop uitgestald ligt hun collectie. Ook in de etalages liggen allerlei kleurrijke monturen. Als Iris zelf mag kiezen, gaat ze voor een licht montuur. “Een bril moet comfortabel zijn”, zegt ze. “En kleurrijk. We verkopen bijvoorbeeld veel groen, maar de meeste optiekzaken kopen die kleur heel weinig in. Want, zo zeggen ze: ‘Groen kost poen’. Maar veel mensen zijn herfsttypes waar het juist heel mooi bij staat. We doen regelmatig een kleur- en gezichtsvormanalyse. Zo kom je erachter wat voor bril het beste bij je past.”

Midden in de zaak staat een grote houten tafel. Met aan de ene kant een computer en aan de andere kant ruimte om een kopje koffie te drinken. Ondertussen kunnen er dan verschillende monturen worden geprobeerd. Precies wat een moeder en dochter op het moment van dit bezoek aan het doen zijn. De moeder staat voor de spiegel, haar dochter geeft vanaf een van de stoelen commentaar op de ontwerpen die op haar neus staan. Samen met Iris, die een grote spiegel in haar hand heeft, lopen ze ook even naar buiten om de kleuren van de bril in ander licht te aanschouwen. Uiteindelijk wordt het toch een groen montuur.

Teddies in Space

Zowel het kleurrijke kunstwerk op de buitenkant van de zaak als het portret van Jan en Iris binnen zijn gemaakt door de Duitse kunstenaar Philipp Jordan, ook wel bekend als Teddies in Space. Hij woont in Utrecht en misschien heb je wel eens een van zijn teddyberen of andere figuren gespot in de stad, bijvoorbeeld op elektriciteitskastjes. Toen hij in de winkel ter plekke een schets maakte van het soort bril dat hij zocht, vroegen Iris en Jan hem om hun muur en gevel op te pimpen. En later ook een portret te maken. “We wilden al vanaf de opening wat op de zijwand in de Boterstraat, maar we wisten nog niet precies wat. Philipp schetste iets uit de losse pols en dat vonden we meteen heel leuk. Er worden heel veel foto’s van gemaakt door voorbijgangers.”

Iris en Jan ontmoetten elkaar toen Iris nog als optometrist in Zaltbommel werkte. Jan kwam daar langs als vertegenwoordiger van een Deens brillenmerk. “Het was de laatste keer dat hij in Nederland als vertegenwoordiger zou werken. Hij zou stoppen en alleen in België verdergaan. Het was rustig die dag en mijn manager stelde voor om met het hele team de collectie uit te zoeken. Dat was niet gebruikelijk, maar wel heel leuk. Ik zag ook een mooi montuur voor mezelf. Dat mocht ik hebben van Jan, maar daartegenover stond wel een etentje.” En the rest is history…

“Het is heel bijzonder”, zegt Iris. “Na ons eerste afspraakje voelde het meteen meant to be. Het was meteen goed en vertrouwd. Het voelde als thuiskomen. Het blijft sterker en mooier worden tussen ons. De winkel heeft ons alleen nog maar meer naar elkaar toe gebracht. Samenwerken gaat super goed. Dat merkten we al voordat we de winkel begonnen. Als we dingen samen deden, ging dat zoveel beter dan alleen.”

Oude monturen terugnemen

Jan is meer van de collecties en de inrichting van de zaak. Hij is geen opticien. Uiteindelijk kiezen ze wel samen de brillen uit. Ze vinden het belangrijk dat er een designer met een goed verhaal achter zit. “Het moet wel klikken met een ontwerper”, zegt Iris. “Prijs-kwaliteit eerlijke producten zijn voor ons heel belangrijk: zo kunnen wij goed uitleggen waarom bijvoorbeeld de ene bril 99 euro kost en de andere 399 euro. Zo zijn er ook ontwerpers die oude monturen terugnemen, om die of door te geven aan minderbedeelden of te recyclen.” Ze werken alleen samen met kleinere ontwerpers. “Hun brillen liggen vaak niet ergens anders in Utrecht, en ook niet in Nederland. Dat vinden we juist leuk.”

Onderdeel van Brillenliefde is ook de kelder. Daar is de werkplaats, waar ze onder meer glazen kunnen bijslijpen als ze te groot zijn voor in een montuur. Doordat Iris is opgeleid tot optometrist, een opleiding die alleen in Utrecht te volgen is, kunnen mensen ook terecht bij Brillenliefde voor een uitgebreider oogonderzoek. Bijvoorbeeld als je last hebt van hoofdpijn, rode, vermoeide, tranende of jeukende ogen. “Het leuke is dat ik dan verder kan kijken en iemand niet meteen hoef door te sturen naar een oogarts. Als er achterblijvende gezichtsscherpte is, of een te hoge oogdruk, kan ik dat onderzoeken en hopelijk oplossen. Met behulp van oogdruppels bijvoorbeeld.”

Jan en Iris hebben samen inmiddels ruim twintig jaar ervaring en hebben heel wat optiekzaken van binnen bekeken. In 2018 werd hun droom dan eindelijk werkelijkheid: een eigen zaak. En daar zijn ze nog steeds heel blij mee. “Ondertussen is ons team uitgebreid naar in totaal drie collega’s. We hebben niet alleen diverse monturen, maar ook ons team is professioneel en divers in stijl. Verder is het fijn dat we zelf kunnen bepalen hoe we iets willen aanpakken en dat het niet van bovenaf door iemand anders wordt bedacht. We kunnen de tijd nemen voor onze klanten. Zo duren onze metingen een uur, normaal gesproken is dat een half uur. Natuurlijk moet er verkocht worden, maar wel op een menselijke manier. Die vrijheid is heel fijn.”