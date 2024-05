Op bezoek bij Commit Health Club in de Sint-Gertrudiskerk: ‘We wilden de kerk zoveel mogelijk in ere houden’

Midden in Rivierenwijk staat de Sint-Gertrudiskerk. Een plek waar Utrechters bijna honderd jaar lang werkten aan hun spirituele welzijn. Daar kwam dit jaar verandering in: fysieke gezondheid staat daar nu centraal. Vanaf maart kunnen mensen er sporten, in de sauna of een ijsbad. Ook zijn er groepslessen als boksen, yoga en bodypump te volgen. De Utrechtse ondernemer Arjan Konincks opende op de Amaliadwarsstraat de derde vestiging van Commit Health Club, waar leden 24 uur per dag terechtkunnen.

Wie de zware houten kerkdeur opent, hoort nu geen kerkliederen meer en ziet geen rijen kerkbanken staan. Dat alles heeft plaatsgemaakt voor moderne zwarte sportapparatuur en hedendaagse muziek. Zelf omschrijft de sportschool het als ‘moderne high end faciliteiten in een klassieke omgeving’. Ondanks de flinke verbouwing zijn er zo veel mogelijk bijzondere elementen van de kerk intact gebleven. “We wilden de kerk zo veel mogelijk in ere houden”, zegt Arjan.

Veel van de oude kerkspullen zijn er dus gewoon nog te vinden. Zo staan er nog verschillende houten bankjes om even op uit te rusten tussen de oefeningen door. Van de andere kerkbanken zijn nieuwe kasten gemaakt voor in de keuken. Ook het orgel en het altaar zijn er nog te bewonderen. Dat geldt onder meer ook voor de biechthokjes. Die zijn omgetoverd tot omkleedhokjes. In de oude kapel zijn tegenwoordig een sauna en een ijsbad te vinden, groot genoeg voor tien personen.

Hardlopen met een uitzicht

In 2018 kwam er na 94 jaar een einde aan de diensten in de Sint-Gertrudiskerk. Toen vierden de rooms-katholieke kerkgangers er voor het laatst de eerste paasdag. Eind 1924, op kerstnacht, werd de kerk ingewijd, nadat die in ongeveer een jaar tijd was gebouwd. In 2021 kwam het gebouw op de markt voor de verkoop en herbestemming. “Het is een prachtige locatie”, zegt Arjan. “Groot en dicht bij de mensen. Kerken staan natuurlijk vaak in het centrum van een stad en zijn goed te bereiken.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Binnen is het bijna volledig een open ruimte gebleven, die is opgedeeld in verschillende gebieden. Beneden is bijvoorbeeld een crossfit-gedeelte te vinden en een krachthonk. Als je een van de trappen op loopt, kom je uit bij het cardio-gedeelte met fiets- en roeiapparaten en een loopband. Vanaf boven kijk je uit op de gehele sportruimte beneden en de kleurrijke glas-in-loodramen. “Je kunt hier binnen hardlopen met het mooiste uitzicht in Utrecht”, zegt Arjan.

‘Niet lekker in m’n vel’

Ongeveer vijftien jaar geleden was Arjan een stuk zwaarder dan nu: hij woog 106 kilo. In die tijd runde hij samen met zijn vrouw Jolanda al succesvolle ondernemingen, waaronder de Albert Heijn op de Amsterdamsestraatweg. Daar zijn ze inmiddels ruim twintig jaar de eigenaren van. Hij was toen “volledig uit conditie” en “voor mijn lengte en bouw veel te zwaar”. Kortom: “Ik voelde me niet lekker in m’n vel.”

Als mede-eigenaar van de toenmalige sportschool die zijn vrouw destijds ging managen, wilde hij wel een voorbeeld zijn voor anderen. Hij gooide zijn bourgondische levensstijl om en volgde een coachingstraject. “Ik leerde dat verandering altijd volledig in je eigen handen ligt.” Arjan omschrijft het als een “uitdagende reis”. Het vormde uiteindelijk de basis voor het oprichten van Commit Health Clubs.

Tekst loopt door onder afbeelding

Commit Health Club bestaat sinds begin 2022 en heeft ook een locatie in Oog in Al en Leidsche Rijn. “Ik wil graag een positieve impact maken op mensenlevens”, zegt Arjan. “Het is tof om te zien hoe blij mensen hier zijn als ze echt resultaat halen. Sommige mensen vinden sportscholen intimiderend, maar groot en gespierd worden staat bij ons niet centraal.” Leden krijgen hulp bij het maken van ‘commitments’ en bij een effectieve manier te trainen, legt Arjan uit. “Daardoor worden mensen niet alleen fit, maar lukt het ze ook om fit te blijven.” De focus ligt niet alleen op het sporten en coaching. “Ze krijgen ook inzicht in waar de meeste progressie te behalen is: kracht, cardio, flexibiliteit of lichaamssamenstelling, zodat ze bewust keuzes kunnen maken. Ik vind het belangrijk dat we mensen helpen met fit en vitaal oud worden.”