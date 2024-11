Op bezoek bij De Hondekop in Wisselspoor: ‘Ons gedeelte van het pand was vroeger de werkplaats’

Het grote pand bood ooit onderdak aan treinen, maar sinds september is er een nieuwe horecazaak in het voormalige NS-gebouw te vinden. De vier initiatiefnemers achter De Hondekop zijn onder andere bekend van De Zware Jongens in het Muntgebouw. Daarnaast zijn individuele aandeelhouders betrokken geweest bij onder andere de oprichting van De Ping Pong Club en NAR. Rob van Rosmalen, Maarten Potma, Job Keja en Douwe Werkman vormen het team. Vooral Douwe is er op de vloer te vinden, de anderen houden zich meer op de achtergrond met de zaak bezig.

Verborgen in de 2e Daalsebuurt, achter de Amsterdamsestraatweg, staat een enorm industrieel pand waar vroeger onder meer de Hondekop-treinen stonden. Volgens Het Spoorwegmuseum was dit “de belangrijkste trein van het langeafstandsverkeer” in de jaren 70. Later werd dit de intercity genoemd. “In totaal hebben er 428 rijtuigen, verdeeld over vele series, over het Nederlandse spoor gereden”, schrijft het museum. Die treinen danken hun naam aan hun uiterlijk. “Een trein met de neus en druipogen van een trouwe hond.”

De naam voor de nieuwe horecazaak van Douwe, Rob, Maarten en Job komt dus niet uit de lucht vallen. “Ons gedeelte van het pand was vroeger de werkplaats”, legt Douwe uit. “Hier werd alles voorbereid en hersteld indien kapot. De treinen stonden iets verderop in het complex, waar nu de parkeergarage staat, en in het stuk dat nog leegstaat. Daar werd onder meer de pantograaf op een trein gemonteerd.” Die constructie op het dak haalt stroom van de bovenleiding.

Oude bagagerekken

In het enorme pand vind je meer verwijzingen naar het spoorverleden. Zo hangen er aan het plafond een soort kroonluchters, gemaakt van oude bagagerekken uit de Hondekop-treinen. Bij de ramen hangen oude armsteuntjes met daaronder een ijzeren prullenbakje, zoals die vroeger in de trein te vinden waren.

Bij De Hondekop zijn veel tweedehands spullen te vinden, vertelt Douwe enthousiast. Het gaat om een groot deel van de meubels, maar bijvoorbeeld ook de houten bar en de keuken. Die laatste stond eerder nog bij De Zware Jongens in het Muntgebouw. Ook het grote wandkleed in de serre bestaat volledig uit kleine hergebruikte borduursels. Bart de Keulenaar heeft die losse borduursels jarenlang gespaard, zegt Douwe. “Stel je eens voor hoeveel uur werk hier in totaal in zit.” Verder komen de grote ouderwetse wasbakken in de wc’s uit een basisschool en komen de spiegels en panelen uit een oude spiegeltent.

Spijkerbroeken in het plafond

Het historische pand, van in totaal 700 vierkante meter, werd flink opgeknapt en verduurzaamd. Hoewel het een enorme ruimte is, is dat aan het geluid binnen niet te horen. Het plafond isoleerde ze met gerecyclede spijkerbroeken. Dat is niet alleen goed voor de isolatie, maar dus ook voor de akoestiek, legt Douwe uit. Over de katoenen platen is niks heen geplaatst, zodat de gasten ze kunnen zien.

De serre van 200 vierkante meter kan zowel open als dicht. Ook is er een groot terras voor de deur. Op welke plek je ook plaatsneemt, overal heb je zicht op het spoor en de voorbijrijdende treinen. Vooral ’s avonds als het donker is vindt Douwe dat een prachtig gezicht. “Het past helemaal bij deze plek.”

Met al die oppervlakte is er genoeg ruimte voor een podium voor evenementen en voor een bakkerij. De Utrechtse zuurdesembakkerij De Bakkert opende er een tweede locatie. Eigenaren Nils Engelman en Frank Reinaerts hebben heeft er niet alleen een winkel, maar zijn ook van plan broodbakworkshops te geven.

Nieuwe wijk

Zowel in de nieuwe stadswijk Wisselspoor als Cartesius worden veel nieuwe huizen gebouwd. Die eerste wijk, een project van de Utrechtse vastgoedontwikkelaar Synchroon, was een van de genomineerden voor de Rietveldprijs en won half november nog de DUIC Publieksprijs. Daar werden tot nu toe al honderden woningen opgeleverd. In Cartesius komen uiteindelijk 3000 nieuwe huizen te staan. Daarom staan onder meer huiselijkheid en verbinding centraal, zegt Douwe. Het idee is om als het ware een brug te slaan tussen de binnenstad en het noordwesten van Utrecht.

“Er komen hier uiteindelijk zoveel nieuwe mensen in de buurt wonen, sommige wonen er ook al. We willen als het ware de verbinding zijn tussen de stad en die nieuwe wijken. Tegelijk willen we zorgen voor verbinding tussen de buurtbewoners zelf.” Dat uit zich onder andere in het faciliteren van het buurtfeest. Verder komen er een aantal medewerkers uit de buurt.

Smartlappen en sjoelen

Douwe is trots op hoe het na ongeveer twee maanden gaat. De zaak zit regelmatig goed vol en er vonden al verschillende activiteiten plaats. Zo was het een van de locaties tijdens De Popronde, het Smartlappenfestival en was er een sjoeltoernooi. En daar blijft het niet bij. Het lijkt Douwe wel wat om Studium Generale van Universiteit Utrecht uit te nodigen. Hij is al bezig om de lezingen en talkshows met wetenschappers als gast in de agenda te zetten. “Daar zijn inmiddels afspraken over en deden we ook al met hen in De Zware Jongens.”

Een van de belangrijkste dingen vindt Douwe het vertrouwen dat er van tevoren in hun plan was. “Het vertrouwen in elkaar en in de buurt, maar ook in ons personeel en onze leveranciers. Dat was er al heel snel en dat vond ik bijzonder om te zien. We waren bijvoorbeeld nog helemaal niet klaar met verbouwen of onze chef Peter Bras zei al: hier wil ik deel van uitmaken, dit gaan we met elkaar doen. Er was toen nog niet eens stroom, water en riolering. Dat vertrouwen in een ander en in elkaar mis ik te veel in de samenleving.”