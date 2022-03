Op bezoek bij de kunst- en antiekgalerie van Ilse Daatselaar: ‘Wil dat iedereen geniet van de kunst’

De nieuwe kunst- en antiekhandel van Ilse Daatselaar opende eind vorig jaar de deuren aan het Oudkerkhof. In eerste instantie wilde Daatselaar The Collection in het najaar al open, maar dat lukte niet door de coronamaatregelen. Met de opening van de galerie kwam een begrip in de kunstwereld terug naar de stad. Eigenaresse Ilse Daatselaar is bij velen bekend van tv-programma Van Onschatbare Waarde. In 2008 verhuisde de galerie, toen van haar vader Theo Daatselaar, naar Zaltbommel. Daatselaar Fine Art & Antiques werd opgericht in 1978, op de Korte Jansstraat.

Ilse is blij om weer terug te zijn in Utrecht. Haar vader begon ooit zijn zaak om de hoek van waar haar zaak nu sinds een paar maanden zit. Toen ze in Utrecht studeerde, woonde ze lang op kamers boven de kunsthandel van haar vader. Het is voor haar een bekend stukje van de stad. Ze vindt het leuk om te merken dat oude klanten van haar vader nu bij haar binnenlopen. Ook zij waarderen de verhuizing terug naar Utrecht, merkt Ilse.

Maar er komen ook regelmatig nieuwe gezichten voorbij. Zo ziet Ilse onder meer veel jongere mensen in haar zaak. “Tafels en lampen hadden we eerst niet in de collectie, maar daardoor komen er – zoals ik hoopte – meer jongere mensen binnen”, zegt Ilse vanachter haar bureau achterin de winkel. “Ik heb ook eigenlijk altijd de deur open. Dan komen mensen toch eerder even binnenkijken. Dat was ook de bedoeling: dat we meer een huiskamer zijn.”

De collectie bestaat onder meer uit Oude Meesters, schilderijen uit de negentiende en begin twintigste eeuw, meubelen, porselein, lampen en sculpturen. Aan de muren hangen onder meer zes werken van kunstschilder Jan Sluijters. “Mensen vinden dat heel leuk om te kunnen zien en er niet per se voor naar een tentoonstelling te hoeven, zegt Ilse. “Ze hoeven ook niet allemaal wat te kopen. We willen vooral dat iedereen lekker komt genieten van de kunst.”

Transparant

“We zitten hier ook voor advies. En wat me verder opvalt, is dat mensen toch ook binnenkomen met de vraag of ik wil kijken naar spullen die ze thuis hebben staan.” Ilse vindt het belangrijk dat iedereen kan binnenlopen. “En dus de drempel in de kunsthandel verlagen. In Zaltbommel moest je bijvoorbeeld altijd bellen voor een afspraak. Nu kan je gewoon binnenlopen. Tot nu toe werkt dat goed. Het is een mix van bestaande en nieuwe klanten.”

Zo kwam er laatst een jonge jongen in de winkel, vervolgt ze haar verhaal. Samen met zijn vriendin is hij op zoek naar een mooi kunststuk: een schilderij. “Zij hebben nog niet het budget voor een echt duurder stuk, maar willen wel weten hoe het allemaal in zijn werk gaat. Dat is ook een van de dingen waarvoor ik hier zit. Binnenkort komt hij met zijn vriendin langs en gaan we kijken hoe en wat ze zoeken.” De prijs per schilderij kan erg verschillen. Dat hangt geheel af van de kunstenaar en kwaliteit, zegt Ilse. Bijna alles is geprijsd, zowel in de galerie als op de website. “We zijn altijd heel transparant. Dat helpt denk ik ook heel erg.”

Niet alles uit de collectie hangt of staat in de winkel. Zo nu en dan past Ilse de inrichting aan en zet ze een ander meubel neer of wisselt ze de schilderijen. “We hebben nog veel meer, ook op de website. En ik kom ook veel nieuwe dingen tegen. Het kan ook zijn dat ik, als ik niet zelf al iets in de collectie heb, voor klanten op zoek ga.”

Museale stukken

De zes schilderijen van Jan Sluijters behoren tot haar favoriete stukken in de collectie. “Die zijn wel heel bijzonder. Het zijn echt museale stukken.” Ze komen van een particuliere verzamelaar. “Hij is een groot liefhebber van Jan Sluijters en heeft zijn hele leven verzameld. Het is heel bijzonder dat die stukken nu op de markt komen.”

Ook is ze erg te spreken over een van de meubels. Het is een commode versierd met Chinees lakwerk van Chinese figuren en landschappen. “Het is een beetje een vreemde eend in de bijt, aangezien we voornamelijk antieke meubelen uit de achttiende eeuw hebben, maar deze komt uit de negentiende eeuw. Het stond in een luxe appartement in Parijs, helemaal ingericht door Hubert de Givenchy – de modeontwerper. Dat is heel leuk. Er zijn ook foto’s van hoe het meubel in dat Parijse appartement stond. Het is toch bijzonder dat dit waanzinnige meubel nu in onze collectie in Utrecht is.”

De secretaire die naast haar bureau staat, is ook een van haar favorieten. Deze komt uit 1790. “Het is heel zeldzaam dat er Wedgwood-plaketten in zitten. Er zijn er maar een paar van bekend. Eentje staat er ook in het Rijksmuseum.” Sommige stukken in de galerie hebben al eens in een museum gestaan of gehangen, zoals het portret van Berthilde van Abbe, uit het Van Abbemuseum in Eindhoven. “Het is leuk dat je dat hier ook kan zien.”