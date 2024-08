Op bezoek bij de nieuwe winkel van Plato op de Voorstraat: ‘We hebben de oude sfeer meegenomen’

Platenzaak Plato sloot eind vorige maand de deuren van de winkel aan de Voorstraat, maar opende die vervolgens niet veel later weer iets verderop in de straat. Door de verhuizing van nummer 35 naar nummer 19 heeft Plato nu ongeveer drie keer meer ruimte. Eigenaren Jeroen Vedder en Willem de Vries hadden helemaal geen verhuisplannen, maar besloten dat ze deze kans niet konden laten gaan.

Honderden jaren geleden bevond zich in het historische pand een slachterij, onder meer te herkennen aan de ossenkop op de versierde gevel. In de loop der jaren had het pand allerlei verschillende functies. Zo was het voordat Plato er neerstreek een kledingwinkel. Nu voert muziek er duidelijk de boventoon. Jong en oud weten de nieuwe plek van Plato na een aantal weken al goed te vinden.

“Doordat we nu een groter pand hebben, hebben mensen hier meer de ruimte om samen te komen”, zegt Jeroen. Hij staat op het houten podium achter in de zaak en kijkt tevreden rond. “Het is heel leuk om te zien dat het hier zo leeft. Als je op nummer 35 met zijn tweeën of drieën even stond te praten, blokkeerde je de halve winkel. Hier zie je dat mensen elkaar beter kunnen ontmoeten, ook jonger publiek. Het is een beetje zoals vroeger. Vanaf 14.30 uur wordt het ook drukker, want dan zijn de meeste scholen uit.”

Met de hulp van een stuk of veertig klanten, die reageerden op een oproepje via Instagram, was de verhuizing zo gepiept. “We waren heel blij met alle hulp. Het ging hartstikke soepel. Binnen een dag waren alle spullen over.” Op 3 augustus ging Plato weer open, maar in september wordt de opening echt gevierd. Dan zullen er op het podium achterin bijvoorbeeld een aantal akoestische optredens zijn.

Geen supermarkt

Plato begon in 1978 aan de Steenweg en verhuisde vijftien jaar geleden naar de Voorstraat. Volgens Jeroen is vooral de vraag naar lp’s de afgelopen jaren enorm gestegen. Zo stond er eind jaren 80, toen Jeroen net bij Plato kwam werken, ergens een verdwaalde doos met lp’s in de kelder. Dat is nu wel anders.

Het grootste deel van de winkel bestaat uit lp’s, waaronder die van hun eigen platenlabel ‘Plato Utrecht Records’. Samen met lokale bandjes brengen Jeroen en Willem daarmee ook muziek uit. Alle platen nemen in ieder geval veel ruimte in. Op de vorige locatie bleven er nieuwe bakken bij komen, waardoor het langzamerhand steeds voller werd. Nu is er onder andere plek voor meer lp’s en cd’s én hoeven klanten als het druk is ook niet meer langs elkaar heen te schuiven.

Het was nog wel even spannend of de knusse sfeer van nummer 19 niet verloren zou gaan in de grote en hoge ruimte. “We wilden niet dat het een soort supermarkt zou worden”, zegt Jeroen. Dat is gelukkig niet gebeurd. “We hebben de oude sfeer meegenomen. Daar zijn we erg tevreden mee. Dat horen we ook terug van onze klanten. Het is een prachtig, historisch pand. Alleen de voorgevel is al indrukwekkend. Binnen hebben we het industrieel gehouden.”

Twintig jaar jonger

Ondanks dat ze niet op zoek waren naar een nieuwe stek, zijn ze er erg blij mee. Jeroen omschrijft het als een avontuur. “Eerst dacht ik nog dat het veel te duur zou zijn, maar dat viel reuze mee.” Na al die jaren blijft Plato dus gewoon te vinden in de Voorstraat. Acht jaar geleden sprak Jeroen al eens zijn waardering uit over de straat, die volgens hem echt is opgebloeid. “Godzijdank heb je hier geen Blokker en dat soort ketens, want dan krijg je een totaal ander publiek”, zei hij toen tegen DUIC. “Het leuke is juist dat wij mensen over de vloer krijgen die hier expliciet heen komen.”

“Lp’s of cd’s zijn eigenlijk net als boeken. Het is als het ware een verhaal dat je van A tot Z moet luisteren. Als je een nummer overslaat, is dat net alsof je een hoofdstuk niet leest”

Een flink deel van die mensen is ook een stuk jonger geworden, vertelt Jeroen. Ook op deze dinsdagmiddag lopen er veel jonge mensen door de zaak. “Ik denk dat de gemiddelde leeftijd van onze klanten met ongeveer twintig jaar is gezakt.” Hij vindt het mooi om te zien dat jongeren lp’s en cd’s steeds meer zijn gaan waarderen. Hij denkt ook wel te weten hoe dan komt. “Het luistert een stuk rustiger dan via Spotify bijvoorbeeld. Lp’s of cd’s zijn eigenlijk net als boeken, die onder jongeren ook weer steeds populairder worden. Het is als het ware een verhaal dat je van A tot Z moet luisteren. Als je een nummer overslaat, is dat net alsof je een hoofdstuk niet leest.”