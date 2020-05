Op bezoek bij de spirituele Ananda Nieuwetijdswinkel: ‘Ik vind edelstenen het allerleukst’

Na 32 jaar sloot De Wijze Kater aan de Mariaplaats vorig jaar de deuren. De winkel was gespecialiseerd in esoterische (spirituele) boeken. Toen Jeffrey en Shirley van Woerkom hoorden over de sluiting, kregen ze het idee om in Utrecht een spirituele winkel te openen. Het stel nam vorig jaar Ananda Nieuwetijdswinkel over in Haarlem. Na 25 jaar gingen de oud-eigenaren met pensioen. Een eigen winkel, dat wilde Shirley heel graag. Jeffrey zegde zijn toenmalige baan op om samen de winkel voort te zetten. Sinds Koningsdag is hun tweede winkel open: hier aan de Oudegracht. ‘Als je me een jaar geleden had gevraagd wat ik nu zou doen, had ik niet gezegd: ik heb twee spirituele winkels.’

Hoewel Shirley al aardig thuis was in de in de spirituele wereld, gold dat niet voor Jeffrey. “Ik kon me er niks bij voorstellen en dacht dat mensen af en toe weleens wat wierook, een edelsteen of dromenvanger kochten, maar dat dacht ik verkeerd.” In Haarlem hadden ze binnen een jaar een groot aantal klanten in hun spaarsysteem. “Het is helemaal van deze tijd. Mensen zijn steeds meer bezig met bewustwording en zelfontwikkeling. Ik denk dat dat alleen maar meer wordt. Mensen zoeken toch alternatieve dingen. Ze hangen geen schilderij meer op, maar kopen liever een keer een grote edelsteen voor in de woonkamer. En yoga is natuurlijk ook enorm populair.”

Buiten op de Oudegracht is de geur van wierook al te ruiken. In de etalage achter de geheel glazen gevel staat onder meer een enorme, ronde edelsteen op een houten voetstuk. Door de ruit heen kan je de dromenvangers al zien hangen. Achterin de winkel hangt een heel grote in de kleuren van de regenboog. Eenmaal binnen wordt duidelijk dat er allerlei verschillende producten in de winkel zijn te vinden. De houten schappen staan vol met zoutlampen, tweedehands tarotkaarten, kussens, sieraden, klankschalen, beeldjes, thee, boeken en meer.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

“Ik had bijvoorbeeld nog nooit van een oorkaars gehoord,” zegt Jeffrey, “maar die wordt wel veel verkocht. Die kaarsen zijn blijkbaar populairder dan ik dacht. Hetzelfde geldt voor tongschrapers. Maar er worden vooral veel edelstenen verkocht. Ik denk ook dat op spiritueel gebied de drempel wat lager is geworden, het is wat toegankelijker. Als iemand hoofdpijn heeft, waarom niet eens het dragen van een amethist proberen? Ik denk dat er steeds meer mensen voor openstaan.”

Winkelbeest

Sinds de opening is Jeffrey elke dag in de winkel in Utrecht te vinden, samen met de toekomstige bedrijfsleider Ingrid. Het was niet de bedoeling dat Jeffrey hier fulltime zou staan, maar het kan nu even niet anders vanwege corona. Het team van vijf dames, met ieder een eigen specialiteit, moet nog even geduld hebben. En na vele jaren winkels aansturen voor grote retail-ketens, vindt hij het juist wel weer leuk. “Het is lang geleden, maar ik ben echt wel een ‘winkelbeest’. Dat zit erin en dat blijft erin.” In Haarlem stond hij het afgelopen jaar zeker één dag in de twee weken in de winkel. “Om te leren over de producten en te weten wat er speelt.”

Uiteindelijk is het de bedoeling dat Ingrid de winkel gaat draaien en runnen, maar voor nu vindt hij het prima zo. “Het is even anders nu, maar we gaan gewoon verder. Ik weet zeker dat het een succes wordt. Mensen weten ons al goed te vinden. Ik heb er vertrouwen in.” Jeffrey en Shirley hebben een duidelijke taakverdeling. “Mijn vrouw doet de inkoop, bepaalt het assortiment en hoe we met klanten omgaan. Daar is ze heel goed in. Ze wil één keer in de week hier komen werken, om te zorgen dat in allebei de winkels de sfeer hetzelfde is.”

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Voorspellen

Het scheelde voor Jeffrey dat zijn vrouw eerst de winkel in Haarlem opende. Zo kon hij er langzaam in groeien. “De gesprekken met de oud-eigenaar en het personeel hebben daar wel voor gezorgd en je gaat je er toch in verdiepen. Ik vind edelstenen het allerleukst en interessant. Daar probeer ik veel over te lezen.” Shirley wilde een spirituele winkel, maar wel voor iedereen. Dat is gelukt, denkt Jeffrey. “In Haarlem hebben we al een nieuwe doelgroep aangesproken, toch iets meer van deze tijd. Wij zijn jonger dan de meeste mensen die normaal gesproken zo’n winkel hebben.”

Shirley werkte twintig jaar lang op kantoor en koos er een jaar geleden voor een carrièreswitch. En hoewel Jeffrey ook al een lange tijd in de detailhandel werkte, had hij niet kunnen voorspellen dat hij dat ook zou gaan doen. “Als je me een jaar geleden had gevraagd wat ik nu zou doen, had ik niet gezegd: ik heb dan twee spirituele winkels. Een winkel overnemen vindt iedereen leuk, maar het is niet heel makkelijk. Het is hard werken. Het is ook moeilijk om nu een fysieke winkel te starten.” Spijt van zijn keuze heeft hij zeker niet. Door zijn werkervaring kent hij de winkelstraten in Nederland en België goed. Volgens Jeffrey zijn ze allemaal hetzelfde. “Juist straatjes zoals dit, met winkels zoals deze en andere soorten speciaalzaken, maken het toch leuker om te winkelen.”