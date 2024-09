Op bezoek bij De Stiel Tattoo in een Utrechtse watertoren: ‘Ook als ik vijftig ben, wil ik nog nieuwe tattoos kunnen zetten’

Een tatoeage laten zetten op grote hoogte? In Utrecht kan dat sinds een kleine anderhalf jaar. De Stiel Tattoo bevindt zich namelijk op de zesde verdieping van de oude watertoren in Tolsteeg en Rotsoord. De meesten zullen deze watertoren kennen van het gelijknamige restaurant op de bovenste twee verdiepingen. Inmiddels staan er dus niet alleen meer dinerstoelen in de toren, maar ook vier zwarte leren tattoostoelen.

Vanwege de monumentale status van de watertoren, mag de mintgroene kleur van de muren niet veranderen. Dat was vroeger namelijk de watertank. Tot 2005 was de toren nog in gebruik. Hij werd gebouwd aan het begin van de vorige eeuw. Ook de groene waterleidingen moeten hun kleur behouden en in de muur mag niet worden geboord. Verder konden eigenaren Aster en Mark de ronde ruimte naar eigen smaak inrichten. Ze bouwden onder meer een balie, houten bank, klein barretje en inloopkast. Aster beschilderde de palen, muren en deur. Met plakkertjes hingen ze allerlei schilderijtjes en prenten op. Door de kleine schuine ramen die rondom helemaal doorlopen, komt er veel licht binnen.

Eigenaren Aster en Mark omschrijven hun plekje als creatief en gezellig. Precies waar het bredere stuk van de watertoren begint, bouwden Aster en Mark hun eerste onderneming. Natuurlijk ligt de focus op het zetten van mooie tattoos, maar gastvrijheid en inclusiviteit zijn net zo belangrijk vinden ze. “We willen dat iedereen hier een unieke ervaring heeft”, zegt Mark. “Daar helpt de watertoren natuurlijk ook al bij.”

Engelse toeristen

Ze kwamen de bedrijfsruimte gewoon tegen op Funda en konden bijna niet geloven dat die nog beschikbaar was. Hoewel ze eigenlijk op zoek waren naar een kleine studio voor Aster alleen, wilden ze deze kans niet laten lopen. “De locatie is zo vet, we moesten wel een kijkje nemen”, zegt Mark. Het duurde niet lang voor ze hadden besloten: we gooien het roer om. “Het ging allemaal heel snel. We hadden nog niet eens een businessplan geschreven.”

Het stel verhuisde een aantal jaar geleden naar Utrecht. Aster was toen nog tattoo-artiest in Amsterdam, maar daar kwamen vooral toeristen langs. “Groepen van een stuk of vijf Engelse toeristen die allemaal een tulpje wilden”, legt Mark uit. Met zulke kleine tattoos zetten, was Aster wel klaar. Ze was op zoek naar grotere projecten, meer rust en tijd voor de klanten. Mark heeft lang in de horeca gewerkt, maar was vorig jaar nog in loondienst op een kantoor.

Hij droomde ervan om ooit een eigen bedrijf te hebben. Een horecazaak zou een logische keus zijn, ware het niet dat je daarvoor al goed gevulde zakken of investeerders moet hebben. Om nog maar te zwijgen over het vinden van genoeg personeel. Nu is hij de shopmanager en heeft hij nog steeds genoeg gezelligheid om zich heen. Aster doet sinds ze klein is niets liever dan tekenen. “Als ik schilder, teken, ontwerp of tatoeëer, kom ik altijd heerlijk in een flow. In tatoeëren komt mijn passie voor tekenen samen met mijn liefde voor werken met mensen.” Micro-realisme past bij haar stijl: kleine, realistische tatoeages met veel details. Ook werkt ze graag met dunne lijnen en botanische ontwerpen.

Drie werkdagen

De Stiel Tattoo is een plek waar mensen niet zomaar langslopen. Dat was ook precies de bedoeling. “Je krijgt er wel minder klanten door, maar de mensen die hier komen doen dat heel bewust”, zegt Aster. Dat varieert van klanten die al veel tattoos hebben tot een moeder en dochter die samen hun eerste nemen. “De locatie zorgt ervoor dat er minder grote groepen binnenkomen, mensen beter voorbereid zijn en zorgt voor meer rust. Dat vinden we allemaal erg prettig.”

“Het zorgt voor een fijne sfeer”, vervolgt ze. “Spontane tattoos zijn leuk, maar voor de artiest zit het echte werk natuurlijk in de doordachte concepten die je samen met je klant maakt. Daar is hier veel ruimte voor. Van alle studio’s waar ik heb gewerkt, vind ik dit daarom de fijnste.” Een van haar recente projecten is een ‘back piece’: een grote tatoeage die iemands hele rug bedekt. Ze zette haar ontwerpen online en heeft er laatst eentje verkocht. Die kostte drie werkdagen om te zetten. Heel intensief, maar heel tof, vindt Aster.

‘Altijd een paar in mijn hoofd’

Zowel Mark als Aster hebben zelf al verschillende tattoos. De twee hebben nog genoeg nieuwe ideeën. “Er zitten er altijd wel een paar in mijn hoofd”, zegt Mark. Aster volgt verschillende artiesten en vindt het leuk om zich door hen te laten inspireren. “Dan wil ik er echt één van die specifieke artiest, omdat ik die stijl dan heel mooi vind. Het is leuk om dan met diegene te sparren over een idee en je vervolgens te laten verrassen door het ontwerp.” Mark vindt het ook belangrijk om niet in een korte tijd veel tatoeages te nemen. “Ook als ik vijftig ben, wil ik nog genoeg ruimte hebben om nieuwe tattoos te kunnen zetten.”

Ze zijn nu ruim een jaar open. “Het is heel leuk, maar ook wel zwaar”, zegt Aster. Mark: “Het is soms wel gek om te bedenken dat dit onze zaak is. Het gaat allemaal best geleidelijk en we zijn veel aan het werk. We zitten nog in de beginfase van de onderneming, maar we groeien hard.” Inmiddels bestaat hun team uit zes zzp-tattoo-artiesten. Daar zijn ze trots op.

“We hebben nu dagen dat alle stoelen de hele dag bezet zijn. Onze artiesten nemen zelf een klantenbestand mee, maar wij helpen ook mee met het vullen van de agenda met klanten die via onszelf komen. Dat lukt al best goed.” Mark vindt het mooi om te zien dat er mensen terugkomen en via via bij hen terechtkomen. “Soms maak je je zorgen als het rustig is, maar dan voel je: het komt wel goed.”