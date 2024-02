Op bezoek bij de vernieuwde Plaatboef in Utrecht: ‘Op sommige platen zaten nog guldenprijsjes’

Na bijna veertig jaar heeft De Plaatboef een nieuwe eigenaar. Tot eind vorig jaar was een van de oudste platenzaken in Utrecht nog van Nico Kruithof, maar 1 januari droeg hij het stokje officieel over aan de Rotterdamse Jorrit van Hall. Hij heeft al zo’n zestien jaar de gelijknamige zaak in Rotterdam, en nu dus ook in Utrecht. Het zijn de laatste twee overgebleven ‘Plaatboeven’ in Nederland.

Binnen wordt nog opgeruimd en schoongemaakt door Jorrit zijn team. Er klinkt muziek vanaf een platenspeler achter in de winkel. Tegen de muur zijn nieuwe houten, custom made, vinylbakken geplaatst en er staat onder meer nog een schilderbeurt op de agenda. “Er gaat nog genoeg gebeuren”, zegt Jorrit. Die frisse wind was ook wel nodig. “Op sommige platen en cd’s zaten zelfs nog guldenprijsjes”, zegt Jorrit. “Die stonden al ruim twintig jaar in de bakken.”

Het plan is om de winkel een frisse herstart te geven, maar om door te gaan “met dezelfde grote liefde voor (fysieke) muziek”. Muziekliefhebbers kunnen er al tientallen jaren terecht voor met name tweedehands lp’s, cd’s en cassettetapes, maar ook voor nieuwe releases. Daar zal niets aan veranderen. In de winkel zijn zo goed als alle muziekgenres te vinden, waaronder K-pop. Zelf houdt Jorrit onder meer van soul, funk en Afrikaanse muziek. “Ik ben al honderd jaar met muziek bezig. Ik kan niet van één ding houden. Dat is ook het leuke.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Hoogtijdagen

De Plaatboef is een van de platenwinkels die voorlopig dus niet uit het Utrechtse straatbeeld zal verdwijnen. Zo dacht Nico er ruim tien jaar geleden ook al over, toen de laatste platenwinkel van Boudisque aan het Vredenburg ermee stopte. “Als de zaken zo doorgaan zal ik tot in lengte van jaren blijven bestaan”, zei hij destijds tegen DUIC. “We hebben een goed klantenbestand.” Dat merkt Jorrit ook. Na ruim een maand is hij tevreden met hoe het gaat. “Mensen zijn blij en enthousiast”, zegt hij. Daar wordt Jorrit zelf ook vrolijk van. “Iedereen vindt het leuk dat er weer wat gebeurt. Ook Nico is blij dat de winkel wordt voortgezet. Het is toch een soort kindje van hem.”

Jorrit is ook de eigenaar van De Plaatboef in Rotterdam, een zaak die er eveneens al vanaf begin jaren 80 zit. Sinds 2008 was hij mede-eigenaar, maar inmiddels de volledige eigenaar. Vroeger zaten er ‘Plaatboeven’ verspreid over verschillende steden, nu zijn er nog twee over. “Het was ooit allemaal van dezelfde eigenaar”, legt Jorrit uit. “In de hoogtijdagen zaten er twee in Den Haag, één in Amsterdam, Leiden en Haarlem.”

Tekst loopt door onder afbeelding

DeLikt voor de deur

“We hebben altijd veel platen verkocht”, zegt Jorrit. De afgelopen jaren zag hij die populariteit wel steeds meer groeien. “Maar tweedehands cd’s verkopen ook goed. Zo vinden jongeren een cd’tje van bijvoorbeeld Nirvana of Oasis voor vijf euro hartstikke tof. Je ziet steeds meer dat mensen ook weer cd’s of cassettebandjes kopen. Misschien wel omdat platen toch te duur zijn.”

Michel is een van de vaste medewerkers in Rotterdam. Hij zal ook regelmatig in de winkel op de Oudegracht te vinden zijn. “In een platenzaak ontmoet je mensen uit alle lagen van de samenleving”, zegt hij. Dat bevalt hem erg goed. Jorrit: “Het is toch altijd een soort jongensdroom voor mensen om in een platenzaak te werken. Ik heb tot nu toe zeker dertig mailtjes gehad van nieuwe mensen die hier een baantje willen.” Voor nu blijft het even bij het huidige team, maar op korte termijn breidt Jorrit het team in Utrecht graag uit. “Ik vind het fijn en leuk om de mensen die hier komen te zien en daar een band mee te krijgen. In een maand tijd heb ik al tientallen mensen ontmoet die hier vaker zijn geweest. Muziek is leuk, maar ook de mensen en hun verhalen.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Een feestelijke opening staat over een tijdje zeker op de planning, wellicht met een optreden van een band in de werfkelder. Ook die hoort bij de zaak. Het idee om daar in de toekomst af en toe een optreden te verzorgen klinkt Jorrit niet gek in de oren. “Eerst maar eens de zaak laten draaien en daarna kijken wat we met de werfkelder willen doen.” Voor de deur van De Plaatboef in Rotterdam treedt er ieder jaar een band op. “Dat is altijd heel tof. DeLikt kwam een keer optreden toen ze net waren begonnen. Het was zo druk dat de tram er niet meer langs kon.”