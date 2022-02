Op bezoek bij delicatessenwinkel Familie Van Rijk: ‘We zijn altijd bezig nieuwe dingen te bedenken’

IJsbrand van Buijtenen en Raymond van der Hoek zijn al twintig jaar goede vrienden. In 2016 openden zij hun winkel aan de Amsterdamsestraatweg. Op nummer 379, waar voorheen Bakkerij Neplenbroek zat gevestigd, wilden zij met hun horeca-ervaring een winkel neerzetten ‘zoals hij vandaag de dag is’. Dat werd Familie Van Rijk (de familie van Ray en IJk). Je kunt er onder meer terecht voor broden, broodjes to-go, kazen, speciaalbieren en wijnen. Kortom, volgens de twee eigenaren, alles wat zij lekker vinden.

De zwarte stellingkasten en koelingen in het lange smalle pand op de Amsterdamsestraatweg staan vol met allerlei lekkers. Van hartige tot zoete etenswaren, van wijn en bier tot alcoholvrije dranken. Achter de toonbank liggen versgebakken broden. Naast de kassa staan twee bakken met papieren ‘Familie Spaarkaarten’, op alfabetische volgorde. Daar kunnen klanten hun naam op invullen en bij hun aankopen zelf een stempel op zetten. Tien stempels staan gelijk aan een gratis lunch of een fles wijn. De spaarkaart kan gewoon in de bak in de winkel blijven staan.

Familie Van Rijk is 365 dagen per jaar open van 10.00 tot 20.00 uur. Alleen met Kerst gaan ze iets eerder dicht en op nieuwjaarsdag iets later open. “We willen dat iedereen altijd bij zijn ‘familie’ terechtkan”, zegt IJsbrand. “Dat is het idee erachter.” Maar dat geeft wel een bepaalde druk. “Je bent altijd bezig en verantwoordelijk. We wisselen elkaar wel af.” Vorig jaar was het een zware periode: toen zat Raymond een half jaar thuis vanwege een nekhernia. “Toen was het gigadruk”, zegt IJsbrand. “Daarna lag ik er even vanaf, maar nu zijn we weer op de goede weg.”

Duizend euro

Tijdens de kredietcrisis in 2013 kwamen IJsbrand en Raymond allebei tegelijk zonder werk te zitten. Ze hadden beiden horeca-ervaring. “Raymond werkte onder meer in de Amsterdam ArenA”, zegt IJsbrand. “En ik kwam meer uit het restaurantsegment, werkte in de bediening en als bedrijfsleider.” Het geld om toen direct een winkel te openen hadden ze niet. Dus legden ze allebei duizend euro in en begonnen via het UWV met een starterstraject. Daarmee was hun cateringbedrijf een feit.

Tekst loopt door onder afbeelding

Ze caterden onder meer festivals, borrels, deden avondcatering en groeiden steeds meer door. “Op een gegeven moment zijn we verhuisd naar Het Huis Utrecht en deelden daar de keuken. Dat was heel leuk. Toen kregen we onder meer het bedrijfsrestaurant van Bol.com als klant.” Op een gegeven moment kregen ze allebei kinderen en besloten ze om te stoppen met alle ‘avonddingen’. “We zijn overgestapt op lunch voor de zakelijke markt. En daar zijn we de winkel bij gaan doen”, zegt IJsbrand.

Een minuut gratis winkelen

In de winkel liggen onder meer de biologische broodjes van Bakkerij Neplenbroek, die hiervoor zijn bakkerij in het pand had. “Dat is het ruim 25 jaar geweest”, zegt IJsbrand. “Ik woonde hier lang naast en in de wijk, dus ik kende de plek. We raakten in gesprek en toen zijn we bij Het Huis weggegaan.” Achter in de oude bakkerij hadden Raymond en IJsbrand hun productiekeuken voor de catering. Ook stonden er wat tafeltjes in de zaak waar mensen konden komen lunchen.

Alleen corona gooide echt roet in het eten. De catering viel weg en daarmee ook de helft van hun winst. Wel kregen ze daardoor meer tijd om te besteden aan het verbeteren van hun winkel, die toen een stuk kleiner was dan nu. Er werd flink verbouwd en het assortiment werd uitgebreid. Zo kwam er onder meer een vitrine vol met vijftig soorten speciale kazen, per plank gesorteerd op soort en op sterkte.

Tekst loopt door onder afbeelding

Inmiddels is de winkel “uitgegroeid tot een delicatessenwinkel bomvol met alles wat wij lekker vinden”. Er wordt gewerkt met veel lokale leveranciers. Tijdens de coronacrisis zijn ze ook begonnen met het maken van cadeaupakketten die ook via hun webshop zijn te bestellen. Raymond en IJsbrand blijven bezig met het aanpassen van hun zaak. Zo komt het horecagedeelte niet meer terug: ze willen zich volledig focussen op de winkel. Wel blijven ze broodjes en koffie to-go doen. “We stoppen niet. We zijn altijd bezig om dingen te verbeteren, aan te passen of nieuwe leuke dingen te bedenken.” Zo werd er onder de klanten die rondom de feestdagen oliebollen bestelden één minuut gratis winkelen verloot en delen ze als de winkel jarig is gratis koffie uit.

Tweede winkel

Als de huidige winkel helemaal ‘gefinetuned’ is, is het plan om een tweede winkel te openen in Utrecht. Waar die precies komt? “In ieder geval niet in de binnenstad”, zegt Raymond stellig. “Tijdens de lockdowns is de binnenstad uitgestorven, maar in de wijken gaat alles nog wel door. Als je thuis moet blijven en je gaat de deur uit, dan ga je niet het centrum in. Je gaat je eigen buurt verkennen.” Maar waar de nieuwe zaak dan wel komt, wil hij nog niet verklappen. “We hebben al wel wat op het oog.”

Ze beseffen dat ze geluk hebben, omdat ze als essentiële winkel open mogen zijn. “Ik ben blij met hoe het nu gaat”, zegt Raymond. Hij vindt het een van hun sterke punten dat ze allebei snel kunnen schakelen. En dat was door corona ook nodig. Verder vindt hij dat ze elkaar goed aanvullen. Hij noemt IJsbrand de impulsieve van hun twee, waar Raymond juist wat meer de kat uit de boom kijkt. “Dat is ook onze kracht. Als we met twee IJsbrands of Raymonds zouden zijn, denk ik niet dat het een winnend team zou zijn. Wij hebben elkaar daar wel in gevonden.”