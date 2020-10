Op bezoek bij Dress for Succes: ‘Met een big smile staan mensen hier voor de spiegel’

Op het bedrijventerrein van Lage Weide zit een bijzondere kledingwinkel verborgen: Dress for Success. Mensen met een kleine beurs kunnen er gratis terecht voor een nieuwe outfit en adviezen voor een sollicitatiegesprek. Ook mensen die op zoek zijn naar een werkervaringsplek, stage of vrijwilligerswerk zijn welkom.

De kleding, schoenen en accessoires worden onder meer gedoneerd door winkels, maar ook door particulieren. ‘De eerste indruk moet gewoon goed zijn: van je tenen tot je kruin.’

“Het idee is om mensen te ondersteunen om weer economisch zelfstandig te worden en werk te vinden”, zegt manager Trijntje Knaapen. Samen met 24 vrijwilligers runt zij de winkel in Utrecht. “Dat doen we door ze een mooie outfit mee te geven. Wij zeggen: een goede eerste indruk maak je maar één keer. Die moet gewoon goed zijn: die gaat van je tenen tot je kruin.”

Spiegel

Elk jaar komen er tussen de 200 en 250 mensen langs bij Dress for Success, van jong tot oud. Trijntje vindt het mooi om te zien dat een nieuwe outfit mensen goed kan doen. “Als mensen dingen passen en uit het pashokje komen, zie je ze als het goed is gewoon rechterop staan. Met een big smile staan ze dan voor die spiegel. Dat is al de eerste stap.”

Volgens Trijntje doet Dress for Success meer dan alleen een nieuwe, nette outfit meegeven. “Je krijgt ook advies, zoals over de kleuren die je goed staan. Het is de hele ervaring. Ze kunnen hun verhaal even doen. Mensen hebben soms echt schrijnende verhalen. We hebben aandacht voor ze. Dat is heel belangrijk.”

Iedereen die langskomt in de winkel, wordt van top tot teen gekleed. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de functie waar ze op gaan solliciteren. “Verder kijken we naar wat iemand fijn vindt om aan te hebben. Het moet niet alleen passen bij de functie, maar ook bij de persoon. En als derde is het afhankelijk van wat we in de winkel hebben hangen.”

Veilige keuze

Ze vertelt over een mevrouw die langskwam en duidelijk wist waar ze naar op zoek was: een donkerblauw jasje en broek met lichtblauwe blouse. Maar Trijntje had andere plannen. “Het was een veilige keuze. Ze zag er mooi uit, maar ik stelde voor om eens een jurkje te proberen. Ze kwam weer uit het pashokje, met het jasje erover, en ze zag er zo mooi uit. Ze ging er rechterop door staan. Dat zijn de leuke dingen. Dat jurkje heeft ze toen ook mee naar huis gekregen.”

Wereldwijd

Om langs te mogen komen in de winkel, moet je een afspraak maken. Mensen weten Dress for Success soms zelf te vinden, maar meestal worden ze doorgestuurd. Bijvoorbeeld door verschillende gemeentes of UW.

Een waterdichte methode om te checken of iemand wel echt recht heeft op een bezoekje is er niet per se. “We geloven iemand wel op zijn blauwe of bruine ogen”, zegt Trijntje. “Mensen moeten al zoveel uitleggen. Er kan wel eens iemand tussendoor glippen, maar in principe willen we weten wat voor uitkering iemand heeft en hoelang al. We hebben een registratiesysteem en vragen ter plekke door. Als iemand gaat zitten jokken, hebben we dat al snel door. En als je genoeg geld hebt, kom je hier niet winkelen.”

In Nederland zijn negen winkels van Dress for Success gevestigd, maar het is een wereldwijd concept dat halverwege de jaren negentig begon in Amerika. Over de hele wereld zijn er meer dan 150 winkels in 25 landen. Het is bedacht door een Amerikaanse vrouw. “Zij kreeg een erfenis van haar grootmoeder en wilde daar iets moois mee doen voor vrouwen. De huidige CEO, Joi Gordon, is overigens ook geweldig: als je haar hoort praten ben je verkocht. Ze zegt: ‘We willen dat iemand de beste versie van zichzelf in de spiegel ziet.’” Nederland is overigens het enige land waar ook mannen gekleed worden.

Nabellen

Dress for Success in Utrecht heeft een afspraak met de gemeente. Ieder jaar moeten er minimaal 110 mensen uit de bijstand worden geholpen. “Dat aantal moeten we wel halen, want daar is onze begroting op gebaseerd. Daar krijgen we vergoeding voor.” Vier keer per jaar is er overleg met de gemeente. Dan moet Trijntje laten zien wie ze gekleed hebben.

“Er zijn natuurlijk ook veel mensen die een Wajong- of (lage) WW-uitkering hebben, een minimumuitkering of helemaal geen. Maar daar krijgt Dress for Success verder geen vergoeding voor van de gemeente. Het gaat echt om de bijstand in Utrecht, die krijgen we vergoed.”

Solicitatie

Een vrijwilliger van Dress for Success belt alle klanten na om te horen hoe ze het vonden in de winkel. En of ze success hebben gehad bij hun sollicitatie. “Het is leuk en vooral nuttig om te laten zien wat voor succes we hebben, ook voor de gemeente.”

Gemiddeld is ruim 65 procent van de klanten succesvol en vindt sneller dan ze hadden verwacht weer werk. De kleding en het advies van de vrijwilligers van Dress for Success geeft hen vaak meer zelfvertrouwen, vertellen ze na afloop van hun bezoek. De reactie van klanten die de winkel binnenlopen is meestal hetzelfde, zegt Trijntje. “We krijgen vaak te horen: ‘Ik wist niet dat de kleding zo mooi was’, en: ‘Wow, het is echt een winkel.’”

Pizza brengen

Hoewel ze bijvoorbeeld bij de Kledingbank en de kringloopwinkels ook bepaalde standaarden hanteren voor de kleding die ze verkopen, zijn ze bij Dress for Success net wat strenger. Zo’n tachtig procent van de donaties die Dress for Succes krijgt, komt namelijk niet door de keuring.

“Het moet echt goed, schoon en eigentijds zijn.” In de winkel wordt de geselecteerde kleding door de vrijwilligers gewassen en gestreken.

“Een tijdje terug kwam een meneer de dag na zijn bezoek weer langs. Dit keer om pizza te brengen, omdat hij zo blij was. Dat is superleuk.” De komende maanden verwacht Trijntje dat het drukker wordt in de winkel. Het is stilte voor de storm, denkt ze. “Door de coronacrisis komen er veel werkzoekenden bij met een kleine beurs. Zij zijn ook allemaal welkom bij ons.”