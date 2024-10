Op bezoek bij het Italiaanse Frit’zza: ‘Een pizza fritta ziet er niet heel mooi uit, maar is ontzettend lekker’

Een gefrituurde pizza klinkt misschien een beetje gek, maar de inwoners van Napels zijn al jaren dol op deze snack. Het is daar een van de populairste en meest geliefde streetfoodgerechten. De chefs Rafael en Baptiste willen de mensen in Utrecht ook kennis laten maken met de ‘pizza fritta’ en ander Napolitaans streetfood. Bij Frit’zza in de Twijnstraat maken ze daarom sinds deze zomer op traditionele wijze allerlei gefrituurde gerechten.

Het eten dat Rafael en Baptiste maken is ook te vinden in de ‘friggitorias’ van Napels. Net als in een Nederlandse snackbar staat gefrituurd eten daar centraal, alhoewel het er in een Nederlandse snackbar niet zo ambachtelijk aan toegaat als in de Italiaanse.

Naar eigen zeggen is Frit’zza de eerste friggitoria in Nederland. De twee vrienden, van wie Rafael Italiaans is, wonen allebei al jaren in Utrecht. Voordat ze Frit’zza openden, werkten ze als chefs bij verschillende Italiaanse restaurants in de stad. Afgelopen zomer vonden ze het de hoogste tijd voor een eigen zaak. Koken is hetgeen wat ze het liefste doen. Al snel na binnenkomst staan er dan ook allerlei gerechten op de balie om te proeven. Het draait tenslotte allemaal om het eten.

Honderden jaren oud

De pizza fritta is een klassieker op hun kaart, maar je kunt bij Frit’zza ook andere gefrituurde gerechten te bestellen. Zo maken ze arancini (risottoballetjes), crocchette (aardappelkroketje) en frittatine (pastakroketje). Elk gerecht maken de twee chefs zelf. Daarbij gebruiken ze uiteraard uitsluitend producten uit Italië. De kaart is helemaal vegetarisch. De bereidingswijze is precies zoals dat in Italië ook gebeurt.

Zoals de naam al verklapt, is een pizza fritta een gefrituurde pizza. Je vult het deeg met verschillende ingrediënten, vouwt het dicht en frituurt het in olie. “Het ziet er misschien niet heel mooi uit, maar het is ontzettend lekker. Dat is het belangrijkste”, zegt Rafael. Ze zijn duidelijk trots op het eten dat ze maken.

Bij de bereiding van een pizza fritta komt een speciale techniek kijken, die ze liever niet op de foto of in dit artikel willen. Rafael laat daarentegen wel graag zien hoe hij een pizza fritta precies maakt. “Zelfs al weet je de vier ingrediënten die in ons deeg zitten, lukt het je zonder die techniek nooit om een echte pizza fritta te maken”, legt Baptiste uit. “Rafael heeft die traditionele techniek in Napels geleerd. Hij geeft er ook cursussen over.”



Werelderfgoed

Lachend vertelt Baptiste dat ze niet gek zijn doordat ze pizza’s frituren. Sommige gerechten die ze maken zijn al honderden jaren oud. De pizza fritta ontstond tientallen jaren geleden in de Tweede Wereldoorlog. Toen waren er niet genoeg ingrediënten of niet genoeg geld om pizza’s te bakken. Ook was er een gebrek aan houtovens. De Italianen moesten creatief zijn en zo werd de pizza fritta geboren. Het gerecht is zelfs door Unesco tot werelderfgoed verklaard.



Rafael en Baptiste runnen de zaak met zijn tweeën: de een achter de balie en de ander in de keuken. De mis-en-place doen ze iedere dag samen voordat ze open gaan. Zo maken ze onder andere dagelijks verse pesto en natuurlijk het deeg voor de pizza fritta’s, met daarin meel uit Napels. Ze noemen zichzelf “keukenmensen” en moeten daarom nog wel even wennen aan het hebben van hun eigen zaak. Tot nu toe werken ze per persoon elke week ruim 80 uur. Hun droom? Om op nog meer locaties een friggitoria te openen.



‘Niet te schuin’



De vrolijke kleurencombinatie geel, oranje en roze is vanaf buiten al goed te zien. Binnen staat er een enthousiast Italiaans stel aan de balie bij Baptiste. Ze komen oorspronkelijk uit Milaan, maar kennen de gerechten uit Napels goed. Hun enthousiasme over dat ze die nu ook in Utrecht kunnen eten, is overduidelijk.



Als er een Nederlandse jongen binnenkomt met minder kennis van zaken, neemt Baptiste de tijd om hem uit te leggen wat alles precies is. Als hij uiteindelijk een van de pizza fritta’s kiest, volgt een uitleg over hij die het beste kan eten. Het advies luidt: een minuutje laten afkoelen en daarna gewoon met de hand eten. “Daarbij is het belangrijk om de pizza vooral niet te schuin te houden. Dan verschuift de hete vulling allemaal naar één kant en is de kans groot dat je je mond verbrand bij de eerste hap.”



En wie denkt dat pizza fritta druipt van het vet, heeft het mis. Rafael en Baptiste stellen hun klanten nog even gerust: in een pizza fritta zitten maar 80 calorieën meer dan in een gewone pizza.