Op bezoek bij het Oekraïense VeAn Tattoo: ‘Je kunt even in je eigen taal praten en je weet van elkaar wat je doormaakt’

Een Oekraïense tattoo- en piercingstudio in Utrecht? Die is midden in de stad te vinden: op de Lijnmarkt. VeAn Tattoo is nu bijna een jaar open. Het team is helemaal Oekraïens. Het is een plek voor tatoeages, piercings, permanente make-up en tattooverwijdering, maar ook waar mensen kunnen worden opgeleid. Bovenal is het een plek waar het team er ondanks de oorlog in Oekraïne het beste van probeert te maken.

Binnen klinkt er Oekraïense muziek door de speakers. Er staan twee grote zwarte leren stoelen. Een van die stoelen staat achter een zwart kamerscherm. Op de knie van een klant is de Oekraïense Alla, een van de tatoeëerders, bezig met een tatoeage. Aan de muur hangt neonverlichting met teksten als ‘sorry mom’ en ‘now or never’. Het is er schoon en opgeruimd, iets wat manager Tetiana en de rest van het team erg belangrijk vinden.

Tetiana houdt zich niet alleen bezig met managementwerkzaamheden, maar legt uit dat ze ook piercings zet. Het aantal fulltime-medewerkers van het jonge team is op één hand te tellen. Ze verdelen het werk onderling en met elkaar zorgen ze ervoor dat de zaak goed blijft draaien. Een jaar geleden begonnen ze met zijn drieën, vertelt Tetiana. Al gauw werden ze vrienden.

Een andere mindset

Tetiana vluchtte voor de oorlog vanuit Oekraïne naar Nederland. VeAn Tattoo was voor haar vanaf het begin een plek waar ze zich op haar gemak voelde. “Het is hier echt een community”, legt ze uit. “Je kunt even in je eigen taal praten en je weet van elkaar wat je doormaakt.” De eerste maanden in Nederland vond ze erg lastig. Het voelde niet goed om geen baan te hebben, ze sprak geen Nederlands en haar Engels was nog niet zo goed als nu. “Als je door een oorlog wordt gedwongen om te verhuizen is dat heel erg moeilijk”, zegt ze. Na drie maanden in Nederland ging ze toch terug naar Oekraïne. Daar besloot ze uiteindelijk om wat laatste dingen te regelen en met haar kat weer naar Nederland te komen. “Je wil veilig zijn.”

Toen ze voor de tweede keer in Nederland kwam, was haar mindset veranderd. Hoewel haar zus en vrienden nog in Oekraïne zijn, heeft ze er iets meer vrede mee om hier te zijn. Met de winkel zamelen ze geld in voor het Oekraïense leger. Daarvoor staat er een doosje op de balie waar mensen geld in kunnen doen. Ook gaat een flink deel van haar eigen salaris naar Oekraïne. Verder wil Tetiana met de winkel aan Nederlanders laten zien “dat we geen vervelende vluchtelingen zijn”.

‘Een top ervaring’

Hun inzet wordt gewaardeerd: de reacties van klanten zijn ontzettend positief tot nu toe. Zo verschenen er in minder dan een jaar tijd bijna 290 reviews op Google met een gemiddelde score van 4,9 van de maximaal vijf sterren. Klanten zijn lovend over de tattoos en piercings, maar vooral ook over het personeel. “Wauw, dit was echt een top ervaring”, schrijft een van hen. “Ontzettend aardig personeel. Professioneel en erg rustig wat mij een fijn gevoel gaf gezien ik best gespannen was. Echt een aanrader!” Iemand anders zegt: “Heel lief en heeft ons heel goed geholpen en geïnformeerd. Het is er super schoon en netjes en werkt ook heel hygiënisch. Wij komen hier zeker terug!”

Als Tetiana de beoordelingen op Google leest, wordt ze daar erg blij van. “Wat ik ook een heel mooi compliment vind, is als er ook vrienden van klanten bij ons langskomen. Dan heeft iemand ons dus aangeraden. Dat is super om te horen.”

Zeventien landen

Bij VeAn Tattoo krijgen medewerkers ook de optie om naar school te gaan, bijvoorbeeld door middel van tattoocursussen, permanente make-upklassen en piercetraining. Die laatste heeft Tetiana gevolgd. Ze heeft een achtergrond in de cosmetica, maar ervaring met piercings of tattoos had ze nog niet. Al doende leerde ze de kneepjes van het vak. Ook beginnende tattoo-artiesten kunnen bij hen in de leer komen. Dan krijgen ze les van een van de gecertificeerde tatoeëerders. Laatst was er ook een Nederlandse studente.

VeAn Tattoo is een internationaal netwerk van tatoeagesalons en -studio’s. Het werd in 2011 opgericht in Oekraïne. Inmiddels heeft VeAn Tattoo locaties in zeventien landen en in totaal 150 studio’s. De afgelopen jaren wonnen ze 136 onderscheidingen. Een paar maanden voordat de locatie in Utrecht opende, startte VeAn Tattoo ook in Rotterdam. Na Utrecht volgden Breda, Haarlem en Den Haag. Maar Utrecht is nu de beste Nederlandse studio, zegt Tetiana trots. Ze hoopt dat dat door de inzet van het team komt.