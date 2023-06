Op bezoek bij hoedenwinkel Jos van Dijck die 100 jaar bestaat: ‘We zitten tjokvol verhalen’

De hoedenzaak Jos van Dijck bestaat honderd jaar. In 1923 openden de opa en oma van Francesco Baldi, de huidige eigenaar, de winkel. Francesco is de derde generatie van zijn familie in de zaak. Aan het einde van de zomer wordt het honderdjarig bestaan gevierd met een feest in het Spoorwegmuseum, maar ook in de tussentijd zijn er komende zomer feestelijkheden in de Bakkerstraat en kunnen klanten rekenen op jubileumgebakjes.

Vorig jaar was het een heel druk jaar voor de winkel, zegt Francesco. Onder meer doordat de coronaperiode eindelijk voorbij was, maar ook door de zonnige en lange zomer. En ook nu, met warmer weer in aantocht, is er genoeg werk aan de winkel. Onder meer de strohoeden en petten zijn populair.

“Vroeger was juist het winterseizoen het drukste bij ons, maar dat is sinds een aantal jaar aan het veranderen”, legt hij uit. “Nu zijn de zomermaanden erg belangrijk.” Vanuit het pand in de Bakkerstraat versturen Francesco en zijn team ook alle bestellingen voor de webshop. “We zijn echt wel druk, eigenlijk te druk om feest te vieren, maar daar maken we gewoon tijd voor.”

Het honderdjarig bestaan laten ze niet zomaar aan zich voorbijgaan. Zo staat er 9 september een jubileumfeest op de planning voor zo’n 150 gasten in het Spoorwegmuseum, inclusief livemuziek en toespraken. “We nodigen familie en vrienden uit, maar ook oud-werknemers, leveranciers en sommige klanten waar we een speciale band mee hebben.” Het feest heeft als geheel bijpassend thema de roaring twenties. Daar kunnen de genodigden natuurlijk een mooie hoed bij dragen. “Dat is altijd een leuke stijl”, vindt Francesco. Ook wordt er een boekje uitgebracht over de geschiedenis van de zaak en zijn familie, met onder andere foto’s uit Het Utrechts Archief.

Achtergrond van marskramers

Vroeger werd de Bakkerstraat gedeeld door vijf hoedenwinkels. Tegenwoordig is Jos van Dijck de enige hoedenspeciaalzaak in Utrecht. Net als zijn moeder groeide Francesco op boven de winkel. Na school was hij er vaak te vinden om zijn ouders te helpen. Ook zijn opa en oma hebben er vroeger gewoond. En hoewel de fysieke winkel toen een stuk kleiner was, werden in het pand wel gewoon acht kinderen opgevoed. Zijn moeder was een van hen.

In een lijst op een van de pilaren midden in de winkel hangt de huwelijksakte van de opa en oma van Francesco. Ook hangt er een zwart-wit foto van het stel uit 1923. Ze staan daarop voor de net geopende zaak. Honderd jaar geleden begon Francesco’s oma met de onderneming. Haar familie had namelijk een achtergrond als marskramers die met textielwaren, naalden en garen het platteland af gingen. Op die manier rolde zij ook de textielbusiness in. De winkel op de Bakkerstraat vernoemde ze naar haar man: Jos van Dijck.

Uiteindelijk namen de ouders van Francesco de winkel over. En hij op zijn beurt weer van zijn ouders, die inmiddels allebei zijn overleden. “Jammer dat zij dit jubileum niet meer meemaken”, zegt Francesco.

Een blok hout

Op zijn veertiende begon Francesco zijn ouders te helpen in de winkel. In 2001 werd hij officieel eigenaar. En na al die jaren kan hij er nog steeds geen genoeg van krijgen. “Ik geniet nog elke dag: van klanten helpen en ze dingen uitleggen en vertellen, van de medewerkers, van de hoeden. Online kan je alles bestellen, maar een winkel is een beleving en heeft iets authentieks. Onze kennis is generatie op generatie gedeeld. We zitten tjokvol verhalen: over de producten en de leveranciers, maar ook over wat er hier de afgelopen honderd jaar allemaal is gebeurd. We hebben zo’n beetje alles wel gezien.”

Zo vertelde Francesco eerder al eens een anekdote aan DUIC over de winkel uit de Tweede Wereldoorlog. “Mijn opa liet klanten tijdens de oorlog, toen iedereen krap bij kas zat, betalen met een blok hout. Voor het vormen van hoeden heb je namelijk stoom nodig en met dat blok hout kon hij de kachel aanmaken.”

Francesco is blij met hoe zijn zaak reilt en zeilt. En ook met zijn team. “Het is erg fijn om mensen om je heen te hebben die goed kunnen werken, maar vooral ook waar je plezier mee hebt.” Ook over de locatie is hij nog heel tevreden. Wel is er een grote verbouwing in aantocht om het pand een opknapbeurt te geven. Dan is Jos van Dijck tijdelijk even op een andere plek te vinden, om vervolgens gewoon terug te keren naar Bakkerstraat nummer 12. “Dit is gewoon dé plek.”