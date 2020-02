Op bezoek bij Katoenfabriek: ‘Je kan overal t-shirtjes bestellen, maar wij voegen een andere waarde toe’

Ruim twaalf jaar geleden begon Kasper van Middelkoop (42) een duurzame textieldrukkerij in het centrum van de stad. Toen nog aan de Bemuurde Weerd, maar al snel had Katoenfabriek meer ruimte nodig.

Rond die tijd ontmoette Van Middelkoop ook zijn partner Yvette van den Bergh (39). Al gauw waren ze niet alleen partners in de liefde, maar ook in zaken. Van den Bergh werd mede-eigenaar van het bedrijf. De drukkerij verhuisde naar de Oudegracht: een groter pand met een winkelruimte en een werfkelder. Je kunt er terecht voor grote oplages, maar ook gewoon voor een shirt of trui met bijzondere print. Klaar terwijl je wacht en ook nog eens milieuvriendelijk.

De vrolijke kleuren in de winkel zijn vanaf buiten al te zien. Niet alleen voor het raam hangen kledingstukken met kleurrijke ontwerpen, maar ook binnen hangen de muren vol met shirts en truien. Het voorste gedeelte van de zaak is het winkeldeel. De ruimte wordt in tweeën gedeeld door iets wat lijkt op een oud Japans kamerscherm. Als je beter kijkt, zie je dat de half doorzichtige muur bestaat uit allemaal oude houten zeefdrukramen. Erachter staan onder meer een paar digitale printers. Twee medewerkers zijn bezig om daarmee een bestelling te bedrukken.

Een stukje verderop, achter een deurgordijn met houten kralen, is een klein keukentje. Eerder was dit nog de uitspoelruimte, nu een kleine kantine. Sinds anderhalf jaar hebben ze de middeleeuwse werfkelder onder het pand over mogen nemen van de gemeente. Door deze kelder kregen ze er extra ruimte bij waar ze de grote apparaten, verf, inkt, dozen met kleding kwijt kunnen. En om onder andere zeefdrukramen schoon te spuiten en hoge oplagen te drukken. Kasper en Yvette zijn erg blij met de uitbreiding, hoewel ze merken dat ze nu eigenlijk alweer meer plek nodig hebben.

“We merken dat het leeft”, zegt Yvette. “Mensen die in de winkel komen vinden het fijn om te horen dat iets Fairwear en organic is. Dat is ook zo voor de textieldrukkerij: steeds meer bedrijven kiezen er specifiek voor om hun werk- en bedrijfskleding te verduurzamen. Voor ons voelt het heel normaal, want we zitten er al twaalf jaar helemaal in. We merken dat het om ons heen ook steeds populairder wordt.”

Goud

Alle materialen waar Katoenfabriek mee werkt zijn duurzaam, van de stoffen en inkt tot de schoonmaakmiddelen. Daarnaast denkt ook de rest van het bedrijf aan het klimaat. “We zijn net door The Climate Neutral Foundation benoemd tot een klimaatneutraal bedrijf”, vertelt Kasper. “We hebben een gouden certificering. We zijn onder meer geheel LED-verlicht, hebben warmtepompen en kopen de resterende CO2-uitstoot via Gold Standard af.” Dat wilde hij al vanaf het begin. “Er was toen nog heel weinig aanbod van duurzaam textiel. Inmiddels is de duurzame textielindustrie enorm gegroeid en kunnen we heel concurrerend duurzame alternatieven bieden aan bedrijven. Het ontloopt elkaar niet heel veel meer, of je nu kiest voor wel of geen duurzaam textiel en duurzame bedrukking.”

Ook het menselijke aspect vindt Katoenfabriek erg belangrijk. Niet iedereen houdt daar rekening mee. “Grote winkelketens verkopen bijvoorbeeld biologisch katoen, maar dat zegt nog niks over arbeidsomstandigheden. Wij werken vanaf het begin alleen met Global Organic Textile Standard (GOTS) en Fairwear keurmerken. GOTS gaat over een duurzame herkomst van het textiel en Fairwear over de arbeidsomstandigheden en het loon”, aldus Kasper.

Kruisbestuivingen

De Katoenfabriek is in essentie een textieldrukkerij: het merendeel van de klanten bestaat uit bedrijven. De winkel is het visitekaartje. “Je kan overal t-shirtjes bestellen,” zegt Yvette, “maar wij voegen een andere waarde daaraan toe. Duurzaam gezien, maar ook qua service. Je kan komen kijken en passen.” Naast de drukkerij, de ‘fabriek’, is er Katoenclub en Katoen Live. Met de laatste staan ze op allerlei evenementen en drukken ter plaatse. Op grote IT-evenementen bijvoorbeeld, in Ahoy, bij marathons en openingen van hotels. “Het kan echt van alles zijn. Het is een heel leuk onderdeel, waar we ons de komende tijd meer mee bezig willen gaan houden.”

Hetzelfde geldt voor Katoenclub. Elk kwartaal werken ze samen met vier nieuwe ontwerpers. Iedere ontwerper maakt vier ontwerpen die drie maanden lang in de winkel hangen. “Het is echt win-win, zowel voor de kunstenaars als voor ons” zegt Yvette. “Wij hebben elke keer super leuke nieuwe prints en zij hebben geen risico, maar wel een toffe plek waar hun werk hangt en te koop is. En ze verdienen een marge per verkocht product.”

Ook samenwerkingen met organisaties zijn mogelijk, zegt Kasper. “Zo hebben we samen met Het Utrechts Archief vier iconische Utrechtse foto’s geselecteerd. Een daarvan was het eerste auto-ongeluk op de Oudegracht. Wanneer iemand hier dan een kledingstuk liet printen met één van die foto’s, kreeg die gratis toegang tot de nieuwe expositie in het archief.”

Katoenclub start iedere editie met een borrel, begin april voor de zevende keer. Een mooi moment voor de ontwerpers en andere geïnteresseerden om elkaar te spreken. “Wat we merken, is dat er nieuwe ontwikkelingen en opdrachten uit voortkomen voor de ontwerpers: er ontstaan allemaal kruisbestuivingen. Dat is een mooie ontwikkeling”, vindt Yvette. “Ondernemerschap is doen wat je leuk vindt en waar je in gelooft. En als je op zo’n plek zit met zo’n winkelruimte, dan is het zonde om die niet te benutten. En veel te leuk om niet te doen.”